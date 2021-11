Aquests dies hem assistit a un espectacle penós de renovació de dos membres del TC, dos «progressistes» i dos d’extrema dreta. Poso entre cometes la paraula progressista perquè en els alts nivells de la judicatura i del TC aquests adjectius no són correctes. Hi ha només sindicats d’interessos. Enrique Arnaldo Alcubilla, Concha Espejel Jorquera, Inmaculada Montalbán Huertas, Juan Ramón Sáez Valcárcel. Els dos primers proposats pel PP, són gent del seu partit encara que potser no tinguin carnet. Ni intenten dissimular. Per què els del PP no presenten gent de la seva corda però no tan significats, ni tan vinculats a la corrupció? Perquè volen gent fidel i al servei de l’extrema dreta. Així poden controlar la política del govern assegurant que mani qui mani els límits els posen ells. Hi ha molts membres del TC, del TS i del CGPJ que són conferenciants habituals, és a dir cobren, de la FAES. De fet durant uns anys Pablo Casado era el que a la FAES executava les ordres de José María Aznar. Hi ha hagut una brutal corrupció al PP i així s’asseguren la justícia mai trobi els responsables, Aznar o a un tal MpuntoRajoy. Quins temps aquells on teníem magistrats de la talla humana i intel·lectual de Francisco Tomás y Valiente, que va ser –abans que un inqualificable atemptat d’ETA acabés amb la seva vida– un dels juristes demòcrates de més prestigi d’Espanya. Després tot es va degradar, vam passar a tenir magistrats amb carnet del PP, que anaven amb moto borratxos, saltant-se un semàfor en vermell, i sense casc –és verídic, es diu Enrique López. Però fa més de 25 anys que mani qui mani el TC està en mans de l’extrema dreta. Anem a veure un d’ells: Roberto García-Calvo Montiel quan estava a la discussió de l’Estatut del 2006. El feixista García-Calvo va ser governador civil d’Almeria de l’abril del 1976 al febrer del 1977. Magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del PP, fins a la seva mort el 2008. Al juliol del 1976 a Almeria havia viscut una duríssima vaga de pescadors. La policia havia tancat una de les assemblees del gremi de pescadors, van ser especialment durs amb les dones. La repressió a la següent vaga de pescadors –desembre de 1976 i gener 1977– va ser encara més dura. Als detinguts se’ls va acusar de sedició i al cap de pocs dies eren a la presó. El jove Francisco Javier Verdejo Lucas, de la Jove Guàrdia Roja de 19 anys, va ser assassinat per la Guàrdia Civil quan estava pintant en una paret «Pan, Trabajo y Libertad» la nit del 13 d’agost de 1976. Quan li van donar l’avís, García-Calvo es va limitar a fer una altra copa. Anys més tard García-Calvo dirà que el pas pel Govern Civil d’Almeria era per a ell un «episodi anecdòtic». Per a Javier Verdejo, no. Us imagineu un membre del Tribunal Constitucional Federal d’Alemanya a un tipus del Partit Nacionalsocialista Obrer Alemany (NSDAP)? La pregunta que ens hem de fer és: sempre el TC ha de ser d’extrema dreta? Quan es va fer la Constitució es pretenia que el TC i el CGPJ fossin l’expressió de la voluntat popular. No ha estat així, estan segrestats per gent que tapa la corrupció del PP i que impedeix polítiques socials.