El Pare Josep Massot i Muntaner ingressà fa seixanta anys al monestir de Montserrat. L’any passat també celebrà unes efemèrides rodones en relació amb la seva vida i obra: el seu vuitantè aniversari, els 50 anys de la seva ordenació presbiterial i els 50 com a director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Tot plegat havia de confluir en un merescut acte de reconeixement i el passat 13 de novembre rebé, a Montserrat, una miscel·lània d’homenatge, que forma part de la col·lecció «Biblioteca Abat Oliba» de les PAM. L’ha coordinada el filòleg Jordi Manent.

Com diu Manent en la introducció: «En aquest volum miscel·lani en volem destacar totes les seves facetes, que principalment queden resumides en el títol: El monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner». És clar que aquestes dimensions n’engloben moltes més perquè l’univers cultural del P. Massot és immens, amb múltiples connexions.

Nasqué a Mallorca l’any 1941. Ben aviat es capbussà en la mar dels llibres. El català el va aprendre a llegir tot sol, a casa seva, on hi havia una biblioteca molt important. A més, gràcies a unes reunions al domicili familiar i també a casa dels oncles del seu pare i del poeta Guillem Colom, pogué conèixer moltes persones, sobretot escriptors. Cursà els estudis de Filologia romànica a la Universitat de Barcelona i el 1962 entrà a l’orde benedictí del monestir de Montserrat.

La tasca duta a terme durant molts anys és ingent i l’ha convertit en una peça clau i fonamental de l’engranatge de la cultura catalana ja que són molts els temes que ha estudiat, els llibres que ha escrit, les activitats que ha realitzat i les iniciatives que ha impulsat.

En llegir la miscel·lània, el record ens ha portat a tenir presents altres mallorquins excepcionals, tant per la seva capacitat de treball com per la seva obra excepcional: Mn. Antoni M. Alcover, Ramon Llull, Francesc de B. Moll... També, a definir la seva personalitat –generosa, sàvia, senzilla, tenaç...– i les dimensions –extraordinàries i impressionants– de la seva obra.

I és un home obert als nous temps: «En aquests moments, si no ets a les xarxes socials no existeixes i si no fas sevir tot el dia internet no t’assabentes de res», ens comentava ell mateix fa poques setmanes.

Com diu Sebastià Bennasar, «És tan poc versemblant crear un personatge com el pare Massot que només la realitat l’ha pogut inventar». Molts d’anys i bons!, benvolgut Josep, i un agraïment ben gran!