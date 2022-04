Localismes universals. Artistes de l’Empordà (1)» és l’exposició que hi ha a Can Mario de Palafrugell fins al 8 d’abril, on es pot contemplar l’expressió creativa de diversos pintors i escultors que tenen en comú el fet de viure a l’Empordà o d’estar-hi en contacte. A l’inici de la mostra hi ha un mapa de l’Alt i Baix Empordà on se situa cada artista i la població amb que està relacionat.

Hi destaca la variada manera d’expressar-se de cadascun d’ells i en aquest sentit hi podem veure tant pintura i escultura figurativa com abstracta. Personalment en destacaria les figures escultòriques en forma de cilindres oberts com a laberints de Pilar Aldana, la figura complexa amb diferents materials com marbres de distints tipus que encaixen formant un mapamundi en volum de Josep Canals i els dibuixos geomètrics pintats amb gran subtilesa d’Arthur Aguilar, sense oblidar el recordatori fet a Jordi Sardà amb les seves pintures esplèndides del Montgrí a la llunyania.