Cent anys de futbol

El titular es refereix, és clar, al centenari de la pràctica del futbol a l’estadi de Vista Alegre ja que en realitat, l’arribada d’aquest esport a Girona ve de més lluny, concretament de començaments del segle XX al Camp de Mart de la Devesa. Efectivament, al primer volum de la Història de futbol a Girona de Jaume Curbet Boj ja s’esmenta que l’any 1903 es va fundar l’Agrupación Juventud per implantar el foot-ball malgrat es fes córrer que «per manca de disciplina i coneixement a fons del joc i manca també d’autoritat per fer acomplir les seves regles, aquest esport no arrelarà aquí». Obviant aquesta «visió de futur», l’historiador Joaquim Pla Cargol recull la constitució al cap de tres anys de l’entitat futbolística «FC Gironí» que poc després passaria a denominar-se Strong FC i utilitzaria el solar de la Devesa que també servia per a la instrucció dels soldats.

Contràriament, però, a les previsions de futur d’aquesta moda anglesa, el futbol va arrelar força bé, es va popularitzar i en poc temps van aparèixer una vintena d’equips que jugaven al Camp de Mart, entre ells el Gerunda F.B.C. i un Girona FC tot i que utilitzant la forma antiga de Gerona Foot-Ball Club. Problemes derivats d’un control d’accessos i un nombre d’aficionats cada cop més nombrós, varen motivar que el març de 1922 la directiva de la UD Gerona decidís comprar uns camps de conreu situats entre el carrer del Carme i l’Asil de Capellans. A l’abril ja es presentava un projecte, es formalitzava un préstec de 50.000 pessetes i, en un temps rècord d’execució de les obres gràcies al treball dels mateixos jugadors com a paletes i operaris, finalment, un 22 de juny de 1922 es va inaugurar l’Estadi de Vista Alegre. El partit d’estrena va ser entre la UD Girona i el FC.Barcelona, aleshores campió de Catalunya i d’Espanya que va arribar a la ciutat amb el tren exprés de les 10:43 i, seguidament, jugadors, directiva i el seu president Joan Gamper foren rebuts al saló de sessions de l’ajuntament. Segons la crònica del Diario de Gerona de Avisos y Notícias el partit fou un esdeveniment sense precedents a la ciutat ja que «miles de personas de aquí y de fuera asistieron al acto aguantando en el estadio a pie firme los fuertes chubascos que amenazaban con impedir la celebración de la fiesta». Els gironins varen perdre el partit per 0-1 però la ciutat i l’afició varen escriure el nom de Vista Alegre a la història del futbol gironí. Vuit anys després, el dia de Sant Jaume de 1930, naixia en un local del Cafè Norat de la Rambla el Girona FC, hereu de la desapareguda Unión Deportiva Gerona que va seguir utilitzant l’estadi de Vista Alegre fins que es va traslladar a Montilivi on va poder inaugurar el nou camp un 14 d’agost de 1970 repetint contrincant amb el FC Barcelona que també va guanyar, en aquesta ocasió per 1-3. Una vegada consolidat el canvi, les velles instal·lacions varen caure en l’oblit i l’abandonament del solar es va fer evident. Va ser amb l’arribada de la democràcia als ajuntaments i amb l’alcalde Joaquim Nadal al capdavant, que es varen iniciar les negociacions per comprar els terrenys de l’antic estadi on s’hi podien aixecar dos blocs de vuit pisos d’alçada cadascun! Finalment, però, es va aconseguir arribar a un acord i l’ajuntament es va convertir en el nou propietari encarrilant la conversió del solar en un parc urbà que, amb el temps, ha esdevingut un autèntic jardí arbori i el cor de la vida del barri. Per celebrar l’efemèride d’aquests 100 anys, l’Associació de Veïns ha organitzat diverses activitats el detall de les quals es poden consultar al seu lloc web. L’exposició de material històric el dissabte 18 i un torneig especial seran el preludi dels actes de Sant Pere amb la descoberta d’una placa commemorativa i l’estrena d’un documental sobre la història del camp i la transformació del barri. Amb tot, però, el millor colofó d’aquest centenari, seria poder aconseguir a Tenerife l’esperat retorn del Girona a la Primera Divisió!