Sou benvinguts a Lloret de Mar, el lloc perfecte per robar: l’alcalde roba, la poli roba, digues per què tu no robaràs» són algunes de les perles que el raper Samuel SLZR dedica al municipi. Perles que el 99% del país no coneixeria si l’Ajuntament de Lloret no li hagués obert un expedient sancionador perquè considera que la cançó és ofensiva i «danya els recursos turístics», per això l’amenaça amb la llei de turisme de Catalunya, que preveu sancions d’entre 3.000 i 60.000 euros.

Les cançons més populars de Samuel SLZR a Youtube superen les 800.000 visualitzacions. La dedicada a Lloret ronda les 52.000 en una setmana, llàstima que no puguem saber quantes es deuen a la campanya publicitària que li ha fet el consistori amb l’amenaça de represàlies. Deixant de banda l’intent matusser de censurar el cantant -després donarem suport a Hásel, Valtònyc i companyia-, queda clar que l’operació ha servit perquè el que hagués quedat limitat a la xarxa acabi sentint-se a ràdios, televisions i mitjans digitals. D’aquest intent d’ocultar una informació que produeix l’efecte oposat i aconsegueix que el que es vol amagar tingui més ressò els experts en comunicació en diuen Efecte Streissand. I a casa de tothom, disparar-se un tret al peu.