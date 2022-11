Si cerqueu a Youtube Il buono, il brutto e il cativo o bé The good, the bad and the ugly, podeu visionar complet en versió original i en anglès aquest spaghetti western de Sergio Leone, de l’any 1966. En canvi, si cerqueu El bueno, el feo y el malo, veureu una versió espanyola retallada, la mateixa que la televisió espanyola programa recurrentment. Per algun motiu desconegut, la censura franquista suprimí una curta escena en la què Lee van Cleef té una conversa anodina amb un sergent confederat, breu paper interpretat per un conegut actor secundari de Puigreig, fincat a Mataró, Josep Maria Soler Vilanova (1929-2009), de nom artístic Víctor Israel. Jo em pregunto si seria molt demanar a les distribuïdores espanyoles que deixessin de vendre aquesta versió censurada i oferissin al públic la versió original completa.