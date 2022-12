Enguany, com cada any, des de l’institut hem participat a La Marató dedicada a les malalties cardiovasculars en l’activitat de Pinta la Marató.

Gràcies a les xerrades informatives que han tornat a ser presencials, vam poder saber com són aquestes malalties, què cal fer en una situació on es requereixi ajuda i com podem prevenir-les dins del possible, tot tenint cura de nosaltres amb una vida saludable. Cada grup classe ha fet un cartell per ajudar a prendre consciència de la importància de la investigació per a la Mataró 2022.