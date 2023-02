No hi ha cosa que m’entristeixi més que anar passejant per Girona i veure com alguns comerços han tancat i han abaixat la persiana. Però també em produeix alegria veure com es tornen a obrir locals tancats i que hi hagi gent valenta i amb iniciativa. Tot sigui dit de pas, també a vegades em produeix certa sorpresa veure com obren alguns negocis que, d’entrada, ja saps que estan abocats al fracàs, sigui per la temàtica que ofereixen o per la seva simple situació. No ens enganyem, hi ha carrers on passa tan poca gent que molts comerços acaben tancant. La ubicació és fonamental. El comerç és vida i, en una ciutat de les característiques de Girona, encara més. El factor local i de proximitat té un pes específic que fa que el comerç gironí sigui diferent. A vegades s’ha utilitzat l’expressió botiguer amb una connotació despectiva, però és precisament és la figura del botiguer la que aporta activitat econòmica i vitalitat a les ciutats. No hi ha cosa més trista que veure una ciutat sense comerç. Ara, Girona Centre Eix Comercial compleix el seu 25è aniversari. Josep Maria Noguer deixa la presidència en favor de Mercè Ramírez de Cartagena i ho fa deixant l’associació amb més de 200 establiments associats. Aquesta xifra evidencia que el comerç gironí és vida, que no pot morir.