Aquests dies tots hem vist com una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona feia un vídeo a Tik Tok criticant que, per poder aprovar unes oposicions a Catalunya, has d’aportar un nivell C1 de català.

Jo soc de Ciudad Real i sempre ho dic, molta gent la denomina com l’Espanya profunda, hi he viscut 33 anys i puc afirmar que no tothom pensa així, que hi ha una Espanya més diversa del que a vegades sembla. Que som molts els que respectem i volem Catalunya i la seva cultura.

Perquè molta gent a la resta d’Espanya entenem que la llen­gua és cultura i conse­güent­ment cal protegir-la. Alguna cosa que no sembla entendre la infermera de la Vall d’Hebron. Aquests dies farà un any que vaig venir a viure a Catalunya i puc dir que ja puc defensar-me en català perquè l’entenc perfectament i ja puc parlar-lo prou per a tenir converses coherents. Tot això gràcies al Consorci per a la Normalització Lingüística en el qual començo el B1 l’abril vinent, a la meva professora de català, Teresa i a la meva parella lingüística, Anna. Perquè a Catalunya no passa res si no saps català, però et posen totes les facilitats perquè puguis aprendre’n.

Jo soc advocat i en el meu àmbit laboral no és imprescindible utilitzar el català. Per què estic aprenent català? Primera raó perquè visc a Catalunya i l’idioma de Catalunya és el català. Igual que si te’n vas a Anglaterra aprens anglès i no et planteges res més. La segona raó és per què va ser perseguida la llengua i la cultura catalana en el franquisme. La llengua i la cultura de Ramon Llull, Àngel Guimerà, Ausiàs March, Ana María Matute, Mercè Rodoreda, Maria-Mercè Marçal, o Isabel-Clara Simó. La tercera raó és que s’ha de tenir cura d’una cultura amb tanta tradició com la catalana. I sí, benvolguda infermera de la Vall d’Hebron, la llengua és cultura.