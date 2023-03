Carta lliurada avui a la bústia de suggeriments de l’Ajuntament de Girona:

Un any més per aquestes dates l’Ajuntament de Girona ens delecta amb la presència, dins del mateix casc urbà de la ciutat, d’un reguitzell de vehicles atrotinats, conduïts per romàntics d’en Zanini i la Michelle Muton que es dediquen a contaminar i fer soroll a tothora, trencant la normalitat i el benestar dels veïns de la Rambla Xavier Cugat, on visc (i de la ciutat en general). Hi ha gent gran, infants, gent que treballa, gent que vol repòs ... Senyors/res responsables de l’Ajuntament, estem al s. XXI, lluitant i preocupats per l’alternativa als combustibles fòssils (segurament vostès, des de l’Ajuntament, no la deuen tenir aquesta preocupació... està clar), preocupats per la contaminació i per mantenir un benestar cada vegada més fràgil, més precari, més complex.... Si us plau, podríeu normalitzar, actualitzar, modernitzar i fer més adients les activitats que des de l’Ajuntament es promocionen dins una petita ciutat que cada vegada feu més insostenible. Si us plau, reflexioneu-hi pel bé d’una petita ciutat com és Girona. Moltes gràcies.