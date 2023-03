En dos dies de setmanes consecutives i amb temperatures mínimes de 6 i 7 graus a la nit, la màquina d’escampar sal ha passat per la carretera nacional. El primer dia, a 2/4 de 7 del matí, es podia collir a grapats i el segon dia, potser perquè ja no els en quedava massa n’hi van tirar menys.

La pregunta és òbvia: qui controla/decideix quan es tira sal? Quan els arriba la factura ningú mira les temperatures mínimes dels dies en que s’ha tirat? o aquest algú comparteix el negoci?

A més la sal malmet, i molt, les llambordes de les voreres, però això només sembla preocupar als que les hem de gestionar.

Sempre es diu que no hi ha calés, potser si que no n’hi ha o n’hi ha pocs però encara que n’hi haguessin molts no s’haurien de controlar accions com aquesta? Per desgràcia aquest no és un cas aïllat de malversació i en podem trobar molts d’altres.

Si en casos com aquest, ben fàcils de controlar, no s’hi fa res... «Nempasbé!»