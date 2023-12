El passat diumenge 3 de desembre va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i em va semblar meravellós veure com des dels mitjans de comunicació donaven veu a aquesta problemàtica. No, no és cap problema ni defecte que no tots tinguem la mateixa capacitat per entendre el que llegim. Es tracta d’una problemàtica social en la qual és necessari intervenir de forma positiva i constructiva. Accions tan simples com adaptar un text a Lectura Fàcil, amb frases més curtes i un llenguatge senzill per poder ser entès fàcilment per tota la diversitat de públics. La Lectura Fàcil és un pas endavant cap a un futur més inclusiu i una comunicació més fluida que no només beneficia a les persones amb discapacitat intel·lectual, o problemes de memòria o que no entenen l’idioma. La Lectura Fàcil és una eina de comunicació molt poderosa que ens beneficia a tots fent els textos més fàcils d’entendre, fent la lectura més atractiva i ajudant-nos a comprendre millor tot allò que llegim. Perquè comprendre el món que ens envolta és el que ens dona el poder i la llibertat de saber moure’ns en ell amb autonomia. I tothom hauríem de ser lliures i, per tant, capaços d’entendre els textos que llegim, la realitat que se’ns posa al capdavant. La Lectura Fàcil ens pot ajudar a tothom i que es comenci a incloure en els mitjans de comunicació em sembla un fet realment meravellós.

