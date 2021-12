L’escalada dels preus de l’electricitat als mercats majoristes que vivim des de fa mesos és, sens dubte, excepcional. Però serà també transitòria. El seu origen està en la forta pujada dels preus del gas i, en menor mesura, dels drets d’emissió de CO2 i no fa sinó confirmar la necessitat de reduir la dependència de la UE dels combustibles fòssils i redoblar l’aposta per les energies renovables.

Es tracta d’una aposta econòmica, però també mediambiental. Serà precisament la presència cada vegada més gran de les renovables en el mix de generació la que ens permetrà disfrutar en el futur de preus de l’electricitat més baixos i avançar alhora en els objectius de reducció d’emissions als quals ens hem compromès. Aquest és un camí en què no hi ha marxa enrere i que implica tota la societat. Dit d’una altra manera, l’electrificació s’imposa com la via més ràpida i eficient per descarbonitzar l’economia i reduir les emissions.

Substituir els combustibles fòssils per electricitat d’origen renovable com a principal font d’energia en sectors com el transport, la indústria, o l’edificació, permetrà reduir la factura de les importacions d’energia de la UE, que abasta els 175.000 milions d’euros a l’any, avançar de manera decidida en la lluita contra el canvi climàtic, reforçar la seguretat del subministrament i contribuir a la creació d’ocupació de qualitat.

L’aposta per l’electricitat no només és l’aposta per un futur més net, sinó per una millora de l’eficiència en el consum energètic. Els vehicles elèctrics són entre tres i cinc vegades més eficients que les de motor de combustió interna, les bombes de calor utilitzen quatre vegades menys energia que les calderes de gasoil o gas, i la intensitat energètica disminueix significativament amb l’electrificació dels processos industrials.

Per tot això, l’actual conjuntura de preus de l’electricitat no ens ha de desviar del camí de l’electrificació com el millor instrument per conjugar el creixement econòmic amb el respecte al medi ambient.

Al sector elèctric fa anys que apostem per una transició justa cap a una economia sense emissions. El 81% de la producció elèctrica dels països de la UE serà lliure d’emissions el 2030, un percentatge que arribarà al 100% el 2050. Com abans arribem a aquests objectius, més protegits estarem davant escalades de preus de les matèries primeres com la que estem patint actualment i que està darrere de l’alça de la llum.

A Endesa estem convençuts d’això: el 85% de la producció d’energia peninsular en els nou primers mesos de l’any ja va ser lliure d’emissions de CO2, en línia amb l’objectiu d’assolir el 92% per al 2024, comptem amb una cartera de projectes renovables de 80 GW i estem immersos en el tancament de les plantes de carbó. Però tancar el carbó no significa abandonar els emplaçaments on hi havia les plantes. Ni ens en anem ni ens en desentenem, sinó que hem presentat projectes per 5.100 MW renovables per substituir la capacitat tèrmica per capacitat renovable, acompanyant aquest procés de la implantació de noves activitats industrials sostenibles. Estem materialitzant, per tant, un model de transició justa i creixement sostenible.

Per complir amb l’objectiu d’emissions zero és necessari transformar la manera com produïm, consumim i distribuïm l’energia que mou la nostra economia i la nostra societat. Com apuntava recentment el naturalista i divulgador mediambiental David Attenborough a la COP26, «al cap i a la fi, som els millors solucionadors de problemes que hi ha hagut a la Terra. Ara entenem aquest problema. Sabem com aturar l’augment de la xifra i posar-ho en marxa. Hem d’aturar les emissions de carboni aquesta dècada».

El camí és clar, i és elèctric.