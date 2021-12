Augurar el futur sempre ha sigut una tasca àrdua i arriscada, però en aquests temps s’ha convertit en un esforç titànic. Quan semblava que la recuperació havia entrat en un camí ascendent que ja no tenia marxa enrere, l’aparició d’una inflació que feia dècades que estava adormida juntament amb l’aparició de la variant òmicron del virus torna a entelar les perspectives a curt termini.

No obstant, si bé és possible que aquests factors poden produir alguna vicissitud transitòria, no faran descarrilar la recuperació econòmica a mitjà termini, menys ara que s’injectaran importants paquets d’inversió en diverses economies de l’orbe. És veritat que el nostre sector és especialment vulnerable a aquestes mutacions del virus, però també és cert que l’extraordinari treball d’una comunitat científica molt coordinada fa que el coneixement del virus cada vegada sigui més exhaustiu, i les respostes més ràpides i oportunes.

Amb aquest escenari macroeconòmic i sectorial en ment, la nostra expectativa és que el turisme continuï enfortint la seva actual tendència de recuperació. Això serien excel·lents notícies per a l’economia espanyola, en què el pes del sector abans de la pandèmia superava el 12%. No obstant, no podem obviar que el turisme contribueix de manera significativa al canvi climàtic, especialment pel transport dels turistes, però també per l’activitat dels seus establiments, en tant que la seva massificació deriva en sobreexplotació i degradació d’àrees naturals.

Aquesta relació complexa entre turisme i medi ambient ha quedat plenament al descobert amb la covid-19. N’hi ha prou amb veure aquest número: l’any 2019, les emissions de Paradores van ser de 21.000 tones de CO2 equivalent (tCO2-eq). L’aturada de l’activitat el 2020 va suposar que les emissions es retallessin a l’entorn 16.000 tCO2-eq, una caiguda del 24%. Aquesta és una gran dada: l’assumpte és aconseguir-ho amb la mateixa activitat del 2019 o superior, i no a costa del sever mal que ha patit la nostra indústria turística.

Vet aquí el difícil repte que tenim al davant. Des del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i des de Paradores com a instrument de política turística, creiem que és precís aprofitar la previsible recuperació del sector per canviar de model turístic a Espanya sota el convenciment que la salut del nostre planeta és la salut de la nostra indústria.

Estem parlant de descarbonitzar tant establiments hotelers com destinacions turístiques. Per a això hem de millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis, generar estalvis en el consum d’energia mitjançant el control digital de les instal·lacions, i introduir energies netes i renovables. També impulsarem l’economia circular per integrar la producció i el consum sostenible de les cadenes de valor de tota mena de productes, també els de restauració, tan important per a Paradores.

Finalment, cooperarem amb municipis i regions per, una vegada al destí, afavorir que el turista es mogui amb alternatives sostenibles diferents al vehicle privat, prova de la nostra aposta per una oferta turística més diversificada, intel·ligent i respectuosa amb l’entorn que ens porti a l’Espanya de l’interior. Amb tot això, no només ajudarem a protegir el planeta, sinó també a dinamitzar regions on la millor alternativa per obtenir rendes és que ens facin viure experiències extraordinàries i úniques compartint la cultura, els paisatges, la gastronomia i l’arquitectura.