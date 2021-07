RTVE ha anunciat que recuperarà el Festival de Benidorm com a mitjà per escollir el seu representant al concurs d’Eurovisió. La mateixa RTVE, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Benidorm han acordat celebrar la preselecció espanyola a la localitat alacantina i convertir-la en «un punt de trobada anual per impulsar la música espanyola».

El certamen se celebrarà a principis de 2022 i constarà de tres gales (dues semifinals i una final), que RTVE retransmetrà en directe a través de La 1 i RTVE Play. Segons fonts de RTVE, «volem que sigui un festival amb artistes consagrats i joves promeses», que tindrà una votació mixta amb jurat i públic.