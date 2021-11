La primera part del magne documental The Beatles: Get Back, en el qual el director Peter Jackson pretén donar la visió més «honesta» que s’ha conegut fins ara de la banda, ja és a la plataforma Disney+. A la producció, el director d’El senyor dels anells ofereix imatges inèdites que matisen la idea que la reunió de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr per gravar el seu últim àlbum, Let It Be el gener de 1969 va ser el principi de la fi de la banda britànica.

En total la docusèrie tindrà més de sis hores de durada quan estiguin publicats a la plataforma de pagament els tres episodis de què consta, el segon avui divendres i el tercer el demà dissabte.

El que Jackson ve a mostrar, després d’accedir a més de 60 hores inèdites de metratge (la banda va convidar un equip de televisió a aquelles sessions), i 150 hores d’enregistrament d’àudio, és que el documental Let It Be, estrenat el gener del 1970, un mes després que anunciessin la seva ruptura, ha marcat el record històric del final de The Beatles. En aquell documental, el director Michael Lindsay-Hogg, va escollir reflectir només una petita part, la que mostrava la cara més amarga del grup. Una visió traumàtica i conflictiva que, segons Jackson, va poder fins i tot arribar a impregnar els records d’alguns membres de la banda -Lennon va dir que l’enregistrament de Let It Be havia estat «un infern».

No obstant això, a Get Back es pot observar que hi va haver molt més a part d’amargs alts i baixos en la relació entre els membres del grup de Liverpool i de l’abandó de l’estudi de George Harrison durant uns dies. «En general aquest material és divertit i hi havia molt d’humor», sostenia Jackson en una recent entrevista concedida a l’agència EFE.

El director neozelandès diu que ell no pretenia reescriure la història, sinó «explicar el que va passar dia a dia» i que es desplegués «com realment va passar». «Sincerament, tots aquests comentaris crec que són els records que tenen d’haver vist Let It Be, no del que realment va succeir».