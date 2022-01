La revolució estètica de Tino Casal, les rastes sagrades de Bob Marley, el maquillatge de Kiss, els cascos de Daft Punk, la pinta de Martirio o els sempre extravagants vestits de Michael Jackson. Aquests seran alguns dels artistes que protagonitzaran aquesta nit (22 h, La 2) el primer lliurament de la desena temporada de Cachitos de hierro y cromo, el programa conduït per Virginia Díaz que busseja per l’extens arxiu musical de Televisió Espanyola. Com és habitual, l’espai comptarà amb el seu clàssic retolat en cada una de les actuacions que es podran veure a la pantalla, per tal de comentar amb molt d’humor les extravagàncies dels artistes.