El cineasta Daniel Calparsoro ha començat el rodatge de Hasta el cielo, la seva nova sèrie per a Netflix, continuació de la pel·lícula homònima que va estrenar el 2020, una producció que estarà protagonitzada per Luis Tosar, Àsia Ortega i Álvaro Rico. Segons ha informat la plataforma, el rodatge de la cinta ha començat aquesta setmana a París i al llarg de les properes setmanes passarà per Madrid, l’Algarve, Lisboa, Galícia (en llocs de la Corunya i Lugo) i Nigèria. La cinta arrenca després que una trucada a mitja nit canviï el destí de Sole (Ásia Ortega): Ángel (el protagonista de la pel·lícula, que va ser interpretat per Miguel Herrán), el seu marit i líder d’una banda de lladres ha mort.