L’actor Tyler Sanders, conegut pels seus papers a Fear, The Walking Dead i 9-1-1: Lone Star, ha mort als 18 anys, segons avança en exclusiva el portal especialitzat TMZ. El cadàver del jove va ser trobat a la seva casa de Los Angeles i en aquests moments la causa de la mort no és clara. En els pròxims dies es procedirà a l’autòpsia. El digital explica, citant fonts oficials, que la policia va rebre el dijous un avís d’emergència d’un jove que no respirava. Quan van acudir al domicili, van trobar només a Tyler en el domicili. Els serveis sanitaris van procedir a declarar la defunció del jove. En aquests moments, afegeix TMZ, no hi ha senyals de circumstàncies sospitoses.