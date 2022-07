El còmic Joel Díaz presentarà, a partir de la tardor vinent, el nou late show de TV3, que durà el nom de Zona Franca i s’emetrà diàriament. La cadena pública vol recuperar d’aquesta manera, «un dels gèneres d’humor amb més tradició a la televisió de tot el món, un clàssic que durant anys havia estat part fonamental de la graella», reinventant així per a l’ocasió «en un format descarat especialment adreçat al públic jove», segons explica la CCMA a través d’un comunicat.

El programa preveu posar, a més, un èmfasi especial en la projecció a les xarxes socials, comptant amb una «gran vessant digital». Joel Díaz, un dels grans còmics del panorama català, estarà al capdavant del projecte de Zona Franca, on no faltaran «el seu estil peculiar i inconfusible», ni tampoc «la seva intel·ligència esmolada». La idea del programa és la de combinar l’humor amb qualsevol cosa que pugui aparèixer al plató.

A banda d’encapçalar el format televisiu diari, Díaz continuarà les col·laboracions habituals a L’última hora de Catalunya Ràdio així com en d’altres formats en els quals participa des de fa anys. Zona Franca, que com tot late show tindrà la seva taula i sofà, combinarà el monòleg, les entrevistes, la música o els esquetxos en directe amb el to «transgressor» del presentador, i incorporarà «els talents més atractius del panorama de la comèdia catalana». De fet, un dels objectius del programa és acollir «el millor humor català» i, en paral·lel, servir com a viver dels nous còmics dels propers anys.

El títol no s’ha escollit en va. Zona franca vol ser un «espai lliure on es diuen les coses pel seu nom, amb sinceritat, i on la moneda de curs legal és l’humor irreverent i canalla». TV3 produirà l’espai en col·laboració amb Atomic Beat, productora de nova creació orientada a l’entreteniment a televisió, OTT, ràdio i digital. Els fundadors, amb Joan Rufas al capdavant, són productors, directors i guionistes especialitzats en formats d’humor i entreteniment a Catalunya i Espanya.