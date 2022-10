La plataforma Filmin oferirà a partir de dimarts que ve 1 de novembre, a raó d’un episodi per setmana, la sèrie balear Sicília sense morts, adaptació de la novel·la homònima de Guillem Balaguer publicada el 2015 amb un gran èxit de vendes i de crítica. La sèrie, de 8 episodis en total, és una producció d’IB3, la televisió pública de les Illes Balears, en col·laboració amb À Punt, Televisió de Catalunya i Filmin, on és la primera sèrie coproduïda per la plataforma. Inspirada en els casos de corrupció del govern balear a principis dels 2000, la ficció està dirigida per Lluís Prieto i protagonitzada per Fèlix Pons, Pep Tosar, Mar Fiol o Ruth Llopis entre d’altres.