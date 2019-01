El 42% de les embarassades beu alcohol, tot i que la única dosi segura és zero

El 42% de les embarassades consumeix alcohol, encara que sigui un consum «social» d'una copa de vi a la setmana, quan l'única dosi segura durant l'embaràs és zero, segons adverteix un estudi elaborat per BCNatal, el Centre de Medicina Maternofetal dels hospitals Sant Joan de Déu i Clínic. Els resultats de l'estudi, que publica la revista Alcohol, han portat els investigadors a demanar que s'impulsin campanyes de sensibilització com les que es duen a terme amb el tabac perquè qualsevol consum d'alcohol pot incidir negativament en el creixement del nadó i afectar el seu neurodesenvolupament.

L'estudi, finançat per la Caixa, va contrastar les manifestacions de dones embarassades en els qüestionaris mèdics amb els resultats de l'anàlisi del seu cabell i va descobrir un consum d'alcohol en el 42% dels embarassos, malgrat que la majoria de dones van afirmar que no en consumien.

Els autors del treball han constatat que moltes dones creuen que ingerir petites quantitats d'alcohol -com una copa de vi a la setmana- no és nociu per al fetus, o no perceben com a alcohòliques begudes que sí que contenen nivells d'alcohol nocius per als nounats.

Segons l'estudi, només entre el 2 i el 3% de les embarassades és conscient que consumeix una mica d'alcohol quan els professionals els ho pregunten a través de qüestionaris estandarditzats.

L'estudi va incloure 153 dones que van tenir els seus fills a BCNatal (Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic de Barcelona). Després de donar a llum, els professionals els van preguntar sobre el consum de tabac i alcohol durant el seu embaràs i els van prendre una mostra de cabell de 9 centímetres (1 centímetre de cabell correspon a un mes), per detectar la presència de marcadors del consum de tabac o alcohol durant l'embaràs (nicotina i etilglucurònid, respectivament).

Els cabells van ser analitzats en un laboratori de referència de Roma, especialitzat en l'estudi de biomarcadors d'alcohol en cabell, que revela tres nivells: abstinència, consum social -allò que es considera, com a màxim, una copa de vi a la setmana- i consum excessiu crònic.

Fins al 42% de les embarassades va registrar valors d'alcohol en cabell com a consum social.

Segons els autors del treball, les dades il·lustren que existeix una discrepància important entre la percepció de moltes dones i la realitat sobre el consum d'alcohol durant l'embaràs.

«Possiblement aquest fet reflecteixi algunes idees imperants en la nostra societat, segons les quals petites quantitats d'alcohol són inofensives i potser no representin ni tan sols un consum de veritat», han assenyalat els autors, que recorden que les dades científiques conclouen clarament que petites quantitats d'alcohol poden tenir efectes negatius sobre el desenvolupament del fetus.

Segons els metges, l'alcohol passa immediatament al fetus, on és tòxic per al teixit neurològic, i, en la seva forma més greu i amb consums alts, provoca la síndrome alcohòlica fetal (SAF), amb retard intel·lectual i malformacions.