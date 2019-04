Els riures del Festival Còmic entren a l'hospital de Figueres

Els riures del Festival Còmic van entrar la setmana passada a l'hospital de Figueres. Per primera vegada, la Fundació Salut Empordà ha col·laborat amb el festival, que hi ha impartit un taller de risoteràpia per a una quinzena de participants.

L'activitat «Somrient cap a la salut», impartida per Mari Luz Lurbe, es va fer conjuntament amb el Grup Iris, l'associació d'afectades de càncer de mama de l'Alt Empordà, per posar en valor l'important treball que realitza aquesta entitat i per normalitzar aquest tipus de càncer.

El taller va tenir dues parts: una xerrada a la Sala d'Actes de l'hospital a càrrec de la directora assistencial de Salut Empodà, Àngels Morales, la presidenta del Grup Iris, Lídia Albert, i de la mateixa Mari Luz Lurbe, que ha explicat la seva experiència com a diagnosticada de càncer de mama. Tot seguit, tothom qui ho va voler va poder fer el taller de risoteràpia.

En la seva intervenció, Àngels Morales va afegir que «des de la vessant sanitària, la risoteràpia és una psicoteràpia, que no substitueix el «tractament convencional però hi ha múltiples publicacions científiques que parlen dels seus beneficis».