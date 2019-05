L'AECC recollirà signatures a Blanes per reclamar més recerca en càncer

L'hospital de Blanes acollirà el proper 7 de maig una recollida de signatures de la campanya que està fomentant l'AECC-Catalunya contra el Càncer per impulsar la recerca en càncer. L'entitat ja ha recollit unes 2.000 signatures a les comarques gironines per reclamar al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que tiri endavant una estratègia nacional d'investigació en càncer que permeti duplicar el pressupost destinat a la investigació oncològica i promocionar el desenvolupament i la retenció del talent investigador. De fet, l'acció alerta la ciutadania que si avui s'aturés la recerca, l'any 2030 moriria de càncer una persona cada dos segons al món.

A l'entrada del centre hospitalari hi haurà un mòdul informatiu que servirà a l'AECC per explicar amb uns experiments molt senzills què és la recerca translacional en l'àmbit biomèdic. Fins ara, la campanya de l'AECC ja ha passat per hospitals com el Josep Trueta o el de Palamós, i ha registrat a Girona més de 2.000 signatures presencials de les 8.000 que s'ha proposat.

La campanya de l'AECC fa una crida a revertir les retallades en recerca dels darrers anys, duplicant la inversió per aconseguir una supervivència a la malaltia del 70% l'any 2030. I és que segons un informe de l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària La Caixa elaborat a partir de dades públiques, es posa de manifest que entre el 2010 i el 2016 la despesa pública en R+D a Espanya ha baixat en 1.400 milions d'euros, un 21%, una xifra «alarmantment baixa» en comparació «amb els països de l'entorn».