Sexe com a font de salut

Per això, a continuació, tractarem els avantatges que té practicar sexe amb certa regularitat.



Els principals beneficis de practicar sexe



Que les persones sexualment actives emmalalteixen menys i estan més sanes és un fet innegable. Nombrosos estudis han demostrat que practicar sexe en parella reforça el sistema immunològic, ja que aquesta activitat genera anticossos i protegeix el nostre organisme contra els virus i gèrmens. Així mateix, la pressió arterial se'n veu beneficiada, ja que en mantenir relacions sexuals es redueixen els nivells de la pressió arterial sistòlica, que mesura el valor màxim de tensió quan el cor realitza les contraccions.

D'altra banda, és molt bo per al cor. S'estima que les persones que tenen menys relacions sexuals tenen un major risc de sofrir malalties de caràcter cardiovascular com poden ser els infarts. El sexe és un exercici físic que és molt saludable per a aquest tipus de patologies, ja que manté el cos sa i actiu. Encara que determinats exercicis són més intensos, com la bicicleta o córrer, es calcula que de mitjana es cremen 5 calories per minut mentre es practica sexe en parella, i a més utilitzem diferents zones del cos que es veuen reforçades i exercitades, mentre es millora també l'elasticitat.

Així mateix, a més de treballar diferents músculs, ajuda a reforçar el sòl pèlvic de les dones, molt important sobretot a l'hora del control de l'orina. Moltes dones sofreixen d'incontinència urinària alguna vegada en la seva vida. Això és pel fet que, a vegades, per exemple, després de donar a llum, el sòl pèlvic s'afebleix. Practicant sexe assíduament s'aconsegueix treballar-ho i així evitar aquest problema.

Un altre dels efectes positius és que augmenta la libido, ja que mantenir relacions sexuals més de dues vegades per setmana provoca que cada vegada sigui millor i que els nivells de libido augmentin. Fins i tot, pot regular els cicles menstruals de les dones i funcionar com a analgèsic. Les hormones, com la testosterona, són capaces de protegir el múscul cardíac, per la qual cosa són un increïble analgèsic. Així mateix, les endorfines generades, així com l'oxitocina, són capaces d'alleujar el dolor en articulacions i músculs. L'orgasme també ajuda en aquest sentit, ja que durant el mateix s'allibera una hormona que és capaç d'elevar el llindar del dolor.

Igualment ajuda a reduir els riscos de tenir càncer. En els homes, ejacular almenys 21 vegades al mes redueix el risc de patir càncer de pròstata, per la qual cosa d'aquesta forma es redueixen les possibilitats que apareguin tumors o cèl·lules nocives.

Finalment, en generar endorfines i hormones relacionades amb la felicitat, s'aconsegueix alleujar i reduir l'estrès. Estar amb bona companyia ens relaxa i provoca que la nostra ansietat es redueixi. Besar i tocar la nostra companyia ens fa sentir bé i estar a gust, i genera una reacció química en el nostre cervell que ens provoca plaer. A més, en practicar sexe ens sentim millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre cos, per la qual cosa augmenta la nostra autoestima, cosa que fa reduir considerablement el nostre nivell d'estrès.

Aquests són alguns dels beneficis més importants que provoca la pràctica de sexe en l'organisme. Són nombrosos i molt importants perquè el cos es mantingui saludable i en bon estat. Nombrosos estudis han demostrat que, mantenint relacions sexuals almenys dos dies a la setmana, és possible beneficiar-se de tots aquests avantatges.