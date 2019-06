«No només pateixes per la malaltia mental, també pel rebuig de l'entorn»

«No només patia per la malaltia mental, també pel rebuig de l'entorn; detectava molt desconeixement de la gent del meu voltant i això em feia viure una situació totalment injusta», explica la Mari Arcas. L'olotina és membre de la Comissió Mixta en Salut Mental de Girona i activista d'Obertament, l'aliança catalana de lluita contra l'estigma en salut mental, amb qui col·labora donant veu a les persones amb trastorn mental als mitjans de comunicació o en estudis universitaris. «Jo treballava en l'àmbit sanitari, i hi vaig sentir de prop l'estigma. Els companys no t'entenen i el secret professional no es compleix», afirma.

També és activista en primera persona l'Albert Piquer, que contribueix a «fer arribar a la societat tot l'estigma que hi ha al voltant de la salut mental». «Jo diferencio entre el ser i l'estar. Tinc un diagnòstic, però no soc un diagnòstic», diu. «És important no sols exposar l'experiència de superar el problema de salut mental, sinó també denunciar els estereotips... en alguns casos són idees que fins i tot jo tenia i que tenim molt interioritzats com a societat», apunta l'Albert, que coincideix amb la Mari que, fins i tot àmbits com el sanitari, que haurien de ser més «sensibles», tenen «actituds molt estigmatitzadores».

Tots dos volen contribuir a canviar la imatge de la salut mental als mitjans de comunicació amb la plataforma Obertament, que ahir va celebrar a Girona un debat al Col·legi de Periodistes per abordar el tractament de la salut mental als mitjans.

«Els mitjans poden ajudar a evitar prejudicis enfocant les notícies de forma diferent, escoltant els professionals i les persones que parlen del que han viscut i sobretot, evitant relacionar la violència amb la malaltia mental, perquè no és la causa que una persona sigui violenta», assegura la Mari Arcas.

Del mateix parer és l'Albert, que crtiica que la premsa «sovint associa una conducta perillosa a un trastorn». «El llenguatge és important; per exemple, parlant del procés abusem de metàfores relacionades amb la salut mental que estaria bé deixar de fer servir perquè les paraules estigmatitzen».

Durant la jornada, l'entitat va presentar el darrer informe de l'Observatori de Salut Mental i Mitjans elaborat conjuntament amb el Grup de Periodistes Ramon Barnils i que compara la informació internacional i els mitjans locals. El document recull, per exemple, que prop de la meitat de les notícies d'informació internacional amb contingut sobre salut mental analitzades tenen un to negatiu i el 68% vinculen persones que conviuen amb trastorns mentals amb perillositat o violència, un percentatge que baixa al 47,6% en el cas de la premsa local. En el periodisme de proximitat, diu l'informe, predomina el to neutre (el 46%); prop d'un terç del contingut és positiu, les notícies amb to negatiu representen el 17,3% de les analitzades i les que tenen un to mixt, el 8,1%.