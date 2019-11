Organitzen actes lúdics al Trueta per al Dia del Nen Prematur

L'Associació de prematurs de Girona organitza diumenge al matí la tercera edició d'una jornada d'activitats lúdiques per als més petits per commemorar el Dia del Nen Prematur. Durant l'acte hi haurà balls de zumba, animació per part del Centre Infantil Ohana de Sant Feliu de Guíxols, una xocolatada i narracció de contes i un concert en directe del grup l'Empordanet.

D'altra banda, la doctora Esther Jiménez farà una xerrada «per explicar les últimes novetats de la Unitat Neonatal del Trueta i dels avenços del sector», explica Maria del Carmen Rubio, presidenta de l'associació. Al final de tot, «com és tradició», es farà un llançament de globus per homenatjar «tots aquells nadons prematurs que no han pogut sobreviure».

El principal objectiu d'aquesta jornada, tal com explica Rubio, és donar a conèixer l'associació, formada per famílies que tenen fills nascuts prematurament. «Cada any en neixen més i, desgraciadament, molts d'aquests es moren», afirma la presidenta. «Des de l'associació donem suport a les famílies en molts àmbits diferents: emocional, legal i laboral», matisa Rubio, qui assegura que estan engegant noves iniciatives i campanyes per tal d'arribar al màxim de famílies possible.



Grups de suport a Santa Eugènia

El primer divendres de cada mes, un grup de suport per a famílies d'infants prematurs es reuneix al centre cívic de Santa Eugènia. Un espai on els protagonistes són els pares i les mares, que comparteixen experiències i poden aprendre de professionals a través de tallers o xerrades. Les sessions tenen lloc a la tarda, de dos quarts de set a les vuit, i estan obertes a tothom qui vulgui compartir la seva experiència.

Arreu de Catalunya també es commemorarà el Dia Mundial del Nen Prematur mitjançant diversos actes.