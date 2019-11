Promouen una campanya per reduir el consum excessiu d'antiinflamatoris

Personal mèdic, d'infermeria i farmacèutic dels equips d'atenció primària i dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), juntament amb les oficines de farmàcia del territori, inicien una nova acció per reduir el consum dels antiinflamatoris

no esteroïdals (AINEs) entre la ciutadania i conscienciar-la dels perills que té per a la salut fer-ne un ús inadequat i perllongat. Entre aquest grup de fàrmacs hi ha medicaments tan coneguts com l'ibuprofèn, el naproxèn o el diclofenac. Tots tenen propietats analgèsiques, antipirètiques i antiinflamatòries i estan indicats per a malalties que causen dolor i inflamació.

Amb aquesta iniciativa es dona continuïtat a la campanya que es va engegar el mes d'abril del 2019 a la Corporació amb l'objectiu de promoure un ús responsable dels medicaments entre la població. En aquell moment es va incidir en el consum dels inhibidors de bomba de protons (IBP), popularment coneguts com a protectors d'estómac, i ara és el torn dels antiinflamatoris.

Segons dades del Servei Català de la Salut (juliol 2019), l'Alt Maresme i la Selva Marítima són els territoris de la Regió Sanitària de Girona amb un consum més elevat d'aquests medicaments. A la zona de l'Alt Maresme i la Selva Marítima el 5% de la població pren un antiinflamatori sota prescripció mèdica, mentre que a Catalunya n'és un 4%. El problema apareix, sobretot, quan les persones recorren a l'automedicació. Moltes vegades la sensació de dolor provoca que els pacients es prenguin unes dosis molt superiors a les recomanades o inadequades d'acord amb les seves característiques.



Visibilitat de la campanya

Tal com ja es va fer amb la campanya dels IBPs, en aquesta ocasió es tornarà a utilitzar la pàgina web de la Corporació, les pantalles de televisió que hi ha als diferents centres de primària i les xarxes socials corporatives com a principals plataformes per fer arribar els diferents missatges a la ciutadania.

També s'han editat un conjunt de càpsules de vídeo on els professionals de l'atenció primària –personal de medicina i infermeria– incideixen en les idees clau de la campanya i s'han produït un conjunt de materials, cartells i un díptic perquè el personal sanitari presenti la iniciativa als pacients quan es vagin a visitar a la consulta. A més, s'ha creat l'etiqueta #CompteAmbElsAntiinflamatoris per seguir la campanya via Twitter.



Tractament de curta durada

El tractament amb antiinflamatoris hauria de ser de curta durada i sempre d'acord amb les indicacions i consells d'un professional de la salut. De fet, a major dosi i major temps més possibilitats hi ha que apareguin efectes secundaris. I és que un consum inadequat d'aquests fàrmacs pot produir úlceres d'estómac, sagnat gàstric, hipertensió arterial, retenció de líquids, problemes al ronyó o empitjorament de la insuficiència cardíaca.

En alguns casos aplicant alternatives no farmacològiques és suficient per reduir el malestar. Hi ha a la possibilitat d 'aplicar fred o calor local a la zona afectada segons el cas, practicar activitat física, fer exercicis dirigits o bé assistir a sessions de fisioteràpia, sempre seguint els consells dels professionals de la salut. A més, portar una vida activa amb una bona alimentació contribueix a prevenir el dolor d'articulacions.