La cocaïna és la causa del 50% de les demandes d'ajuda a Projecte Home

L'ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya ha avançat les primeres dades d'atenció del 2019, any en el qual l'entitat ha atès de forma presencial 1.283 persones amb problemes amb les drogues o altres conductes addictives. Del conjunt de persones ateses, destaca que el 50% han demanat ajuda per addicció a la cocaïna, una xifra que augmenta cinc punts respecte al 45% de l'any 2018 i que, d'aquesta manera, confirma una tendència a l'alça en els darrers anys.

«No podem baixar la guàrdia davant d'una substància com la cocaïna, amb la qual ja disposem de sobrada evidència dels seus efectes greus per a la salut física i mental», explica Oriol Esculies, director de l'ONG. Les xifres de l'entitat concorden amb les dades de l'Informe Europeu de Drogues 2019, que incideix en una major disponibilitat de la cocaïna al mercat, amb noves formes de distribució, com ara la compra en línia, i situa Espanya com un dels països europeus amb més decomisos. D'altra banda, un estudi publicat aquest 2019 per la revista Addiction, amb participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), revela que Barcelona és la ciutat europea amb més presència de cocaïna en les seves aigües residuals.



El perfil adult

Després de la cocaïna, l'alcohol és la droga que més demandes de tractament provoca entre les persones adultes ateses a Projecte Home, amb un 36% dels casos. La segueixen el cànnabis, amb un 5%; les ludopaties, amb un 4%; i l'heroïna, també amb un 4%. La mitjana d'edat se situa als 41 anys.

Pel que fa al sexe, un 82% de les persones ateses són homes i un 18% són dones, diferència que remarca l'encara vigent manca d'accessibilitat i les majors barreres que tenen les dones per iniciar un programa de tractament d'addiccions. En els joves (entre 13 i 23 anys), en canvi, el 64% de les demandes són per cannàbis.