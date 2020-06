Cetir-Clínica Girona posa en marxa el primer PET/TC que s'instal·la a les comarques gironines

Cetir-Clínica Girona ha posat en funcionament el primer PET/TC que s'instal·la a les comarques gironines. A partir d'ara els habitants de Girona ja no hauran de desplaçar-se a Barcelona per fer-se un PET/TC, amb el qual determinar l'abast de malalties com el càncer, cardíaques, infeccions, trastorns de memòria o deteriorament cognitiu, processos inflamatoris o vasculitis. Aquest equipament, de tecnologia híbrida, permet integrar en una única prova diagnòstica els beneficis de la medicina nuclear i la radiologia convencional, per oferir un diagnòstic per la imatge més precís, ràpid i còmode per al pacient.

El Grup Clínica Girona ja va ser pioner en portar la Medicina Nuclear a Girona, conjuntament amb Cetir, integrada en el Grup Biomèdic Ascires, i torna ara a ser capdavanter en instal·lar el primer PET/TC a les comarques gironines, poc abans del trasllat de la Clínica al nou edifici que s'està construint a l'entrada Sud de la ciutat. Segons Carles Espígol, gerent de Clínica Girona, «hem prioritzat posar a l'abast de les gironines i dels gironins aquest equipament quan hem tingut la oportunitat de fer-ho, en comptes d'esperar a que estigui acabada la Nova Clínica Girona on sí figurava aquest PET/TC com una nova oferta de servei de diagnòstic per la imatge».

La doctora Sara Guirao, directora mèdica del Servei de Medicina Nuclear de Cetir-Clínica Girona, afirma que: «aquest equip incorpora dues de les eines de diagnòstic per la imatge més potents en l'actualitat: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET) i la Tomografia Computaritzada (TC). Mitjançant aquesta tècnica avançada de detecció s'obtenen imatges que proporcionen simultàniament informació anatòmica i funcional, amb la consegüent millora de la capacitat de detecció i localització de la malaltia, fet que la converteix en una opció avantatjosa per oferir un diagnòstic de màxima precisió».

Altres de les seves principals utilitats són els estudis neurològics en pacients amb trastorns de memòria o deteriorament cognitiu, pacients amb malaltia neurològica manifestada per trastorns del moviment i detecció, avaluació i seguiment de tumors.

Aquest nou equip de Cetir-Clínica Girona realitzarà les proves PET/TC que proporcionaran informació precisa i en etapes molt precoces de la malaltia, la qual cosa és fonamental per al pacient oncològic. Tant en el diagnòstic com en la planificació i el seguiment exhaustiu de la teràpia, el PET/TC és la solució òptima per a les necessitats que planteja el càncer: facilita la detecció precoç del tumor, possibilita l'estudi de la resposta al tractament mitjançant la caracterització bioquímica dels canvis en el teixit cancerós i permet oferir una teràpia personalitzada i un seguiment exhaustiu d'aquesta.

Tot això es completa amb una major ergonomia i comoditat per al pacient, ja que l'equip presenta un diàmetre d'obertura més ampli que els escàners de diagnòstic habituals, ideal per a persones més sensibles a espais tancats o claustrofòbics. També proporciona una extraordinària qualitat d'imatge en menys temps d'adquisició. L'equip disposa, a més, d'un tauler pla que possibilita la planificació de la radioteràpia.

Ascires és el grup biomèdic del que forma part Cetir. D'arrels mediterrànies i amb una trajectòria de més de 50 anys, és líder a Espanya en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear, també en Genètica i un referent en Oncologia Radioteràpica.

El grup biomèdic Ascires centra la seva activitat en el diagnòstic de precisió i tractament, atenent més de 500.000 pacients a l'any i reinvertint anualment una mitjana del 20% dels beneficis en R + D + I; això li permet la constant incorporació dels últims avenços científics i en tecnologia biomèdica, tant en Diagnòstic per la Imatge com en Genòmica i Radioteràpia.

Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l'any 1934 i integrada a la XHUP des de la creació de la Xarxa d'Hospitals d'Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Amb més de 85 anys d'història, va ser la primera clínica que es va obrir a la ciutat, la primera que va posar en funcionament un Centre de Diàlisi a Girona (1974), va ser pionera en la implantació de noves tècniques de Diagnòstic per la Imatge com el TAC (1987), o la Ressonància Magnètica (1997), així com en l'àmbit de la Medicina Nuclear a Girona, conjuntament amb Cetir (2001). El Grup Clínica Girona integra actualment més de 400 professionals. La suma dels dos desenvolupaments, l'humà i el tecnològic, han fet de Clínica Girona un dels centres sanitaris de referència a les comarques gironines.