Crit d'alerta dels dermatòlegs: Cal cuidar la pell més que mai perquè no està entrenada pel confinament

Si sempre és important evitar el sol a l'estiu entre les 12 h i les 16-17 h, aquest any amb la pandèmia de coronavirus encara ho serà més.

"De forma natural comencem a entrenar la pell a la primavera, quan sortim a passejar. Els braços, la cara i el clatell se'ns bronzegen a poc a poc i el risc de cremades es minimitza. A causa de la covid-19, la població s'haurà saltat aquesta transició", diu el cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Vicenç García-Patos.

Vall d'Hebron ha potenciat la telemedicina durant els primers mesos de la pandèmia del coronavirus, quan les visites presencials estaven restringides. "Hem fet consultes telemàtiques i hem posat en marxa un correu electrònic perquè els pacients de forma directa o el personal d'atenció primària ens enviïn fotografies sobre possibles casos de càncer de pell per ser avaluats i tractats de forma urgent", explica el doctor Vicenç García-Patos.

Del 15 de març al 15 de maig, Vall d'Hebron va rebre 1.800 correus amb imatges dermatològiques i va dur a terme més de 3.500 visites telemàtiques. "A partir d'aquesta informació, hem enviat receptes, hem demanat exploracions complementàries i, en els casos necessaris, hem realitzat biòpsies i extirpacions de caràcter urgent amb totes les precaucions necessàries per la covid-19", assenyala el cap del Servei. "El càncer de pell no pot esperar", subratlla.

Vall d'Hebron atén cada any 80 nous casos de melanoma, 1.500 carcinomes basocel·lulars i més de 100 carcinomes escamosos.

Consells per evitar cremades i prevenir el càncer de pell



Per evitar les cremades i prevenir el càncer cal fer exposicions graduals al sol perquè la pell s'acostumi i vagi fabricant melanina, una protecció natural que fa de paraigües a les cèl·lules per evitar que la llum que incideix de forma vertical no els arribi al material genètic del nucli.

A més, convé evitar l'exposició quan el cos no fa ombra o aquesta és poc allargada. És quan el Sol se situa en el seu grau de màxima perpendicularitat respecte a la Terra. L'aplicació generosa de fotoprotecció mitja hora abans de prendre el sol i de factor 30 com a mínim és una condició sine qua non, però cal no oblidar la protecció física amb un barret, ulleres de sol o roba de les zones més sensibles com el clatell o els ulls. "La cremada solar d'avui és el càncer de pell i l'arruga de demà", adverteix el doctor García-Pato.