La falta de ventilació i l'afluència són claus per contagiar-se de la covid-19

Investigadors de la Universitat d'Oxford han publicat un article en el qual revelen quin risc hi ha de contraure la covid-19 segons el temps d'exposició amb un contacte, la distància i l'ús de la mascareta, i han descobert que la ventilació de l'espai i la quantitat de gent són claus, fins i tot amb protecció.

La investigació, que revela l'eficàcia del tapaboques per prevenir contagis, mostra com les gotícules viatgen per l'aire que respirem i exhalem, i la calor les manté concentrades. La ventilació dels espais, el temps d'exposició, la distància entre les persones, les seves condicions físiques i la càrrega viral transportada poden suposar un major o menor grau d'infecció, segons les proteccions adoptades.

Els investigadors, liderats per Nicholas R Jones i Zeshan U Qureshi, revelen com afecten aquests factors a la probabilitat de contagiar-se i ho resumeixen en una infografia que revela que hi ha fins i tot possibilitat de contagiar-se portant mascareta en ambients poc ventilats i amb poca gent si es crida o es canta.

El risc augmenta molt si, amb les mateixes condicions, hi ha molta gent.

A més, fins i tot si dues persones porten mascaretes, però el lloc està poc ventilat i es crida i es canta durant un temps prolongat, el risc és molt alt.

Si no portes mascareta, fins i tot en silenci i a distància, i en un entorn amb poca gent, hi ha risc de contagi. I aquest augmenta molt si hi ha molta gent i poca ventilació. En espais amb molta gent, tot i amb mascareta, el risc de contagi és molt elevat si els espais no estan ventilats.