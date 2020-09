Tres medicaments comuns redueixen la mortalitat i el risc de càncer de pulmó

L'ús combinat d' 'aspirina', estatines i metformina s'associa amb una menor incidència i mortalitat per càncer de pulmó, segons un estudi publicat al 'Journal of Thoracic Oncology' (JTO), la revista oficial de l'Associació Internacional per a l'Estudi del Càncer de Pulmó.

Els tres medicaments són comuns: aproximadament 35 milions de persones prenen una estatina per controlar el colesterol; més de 120 milions de persones prenen metformina per controlar la diabetis i entre 6 i 10 milions de persones prenen 'aspirina' diàriament.

L'objectiu d'aquest estudi va ser investigar les associacions de l''aspirina', la metformina i les estatines amb el risc i la mortalitat per càncer de pulmó utilitzant dades de cohorts nacionals basades en la població de la base de dades dels Serveis Nacionals de l'Assegurança Mèdica de Corea (KNHIS). El KNHIS és un sistema d'atenció mèdica universal que cobreix a tota la població coreana de 50 milions de persones.

"Fins on sabem, cap estudi ha avaluat l'ús d''aspirina', estatines i metformina i el seu impacte combinat en la incidència i mortalitat de càncer de pulmó", afegeix l'autor principal de l'estudi, Dong Wook Shin, MBA de la Facultat de Medicina de la Universitat de Sungkyunkwan a Seül.

El doctor Shin i els seus col·legues, el doctor Jihun Kang i el doctor Su-Min Jeong, van examinar a 732.199 coreans de la base de dades del Servei Nacional d'Assegurances de Salut de Corea. Els pacients van ser seguits entre gener de 2004 i desembre de 2013.

Per abordar les associacions combinades d'aquests fàrmacs cardiovasculars amb el risc i la mortalitat per càncer de pulmó, els investigadors van classificar la cohort en vuit grups, segons l'exposició a l''aspirina', estatines i metformina.

L'ús combinat d''aspirina', estatines i metformina es va associar amb una disminució de la incidència de càncer de pulmó i la mortalitat en comparació amb els no usuaris.

"Curiosament, l'associació inversa de l'ús combinat d'aspirina, estatines i metformina va ser prominent, i com més gran és la durada de l'ús combinat, més protectora és l'associació. Aquesta troballa està en línia amb un estudi que demostra que l''Aspirina' i la metformina inhibeixen sinèrgicament als pulmons la proliferació de cèl·lules canceroses mitjançant l'activació de la proteïna quinasa activada per AMP, que exerceix un paper fonamental en la regulació de la lipogènesi en les cèl·lules canceroses ", escriu el doctor Shin.