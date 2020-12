Un nen supera un càncer de retina amb la modificació genètica d’un virus

Un nen amb càncer de retina ha superat la malaltia gràcies a un tractament pioner a escala mundial basat en un virus oncolític. A en Fèlix, un infant resident a Veneçuela, li van diagnosticar un retinoblastoma als dos ulls quan tenia quatre mesos. Amb menys de dos anys va perdre un ull, i va ser durant el tractament per curar el segon ull quan el van incloure en un assaig clínic impulsat per l´hospital Sant Joan de Déu i per la companya biotècnica VCN Biosciences. A diferència de la quimioteràpia convencional, li van injectar a la retina un virus modificat genèticament, el qual selecciona, ataca i destrueix les cèl·lules cancerígenes. L´èxit d´aquesta teràpia ha permès que el petit, que ara té quatre anys, no hagi quedat totalment cec.

En Fèlix va ser tractat per primer cop del càncer de retina a Veneçuela a través de quimioteràpia. La resposta, però, no va ser la desitjada i li van haver d´extreure l´ull on tenia més afectació. En paral·lel, va continuar el tractament en el segon ull i va ser derivat a l´hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on els metges van aplicar-li quimioteràpia a través de l´artèria femoral.

Si bé inicialment el tumor va quedar bloquejat i va poder retornar al seu país, al cap de vuit mesos es van reactivar i va haver de viatjar de nou a Barcelona. La ineficàcia dels tractaments convencionals va dur els metges a incloure´l a un assaig clínic amb el qual s´estava avaluant l´eficàcia del virus oncolític VCN-01 contra el càncer de retina.

En concret, en Fèlix ha rebut un tractament derivat de l´adenovirus, un virus comú que normalment causa símptomes de refredat, i que ara el laboratori de VCN Biosciences ha modificat per a què pugui combatre les cèl·lules cancerígenes. «Quan veu una cèl·lula normal, el virus s´inactiva, però quan topa amb una zona tumoral, comença a replicar-se activament i mata la cèl·lula infectada», ha detallat el CEO de la companyia, Manel Cascalló.

Fa un any i tres mesos que en Fèlix es va sotmetre a aquest tractament, de tres punxades amb intervals de quinze dies. Després d´aplicar el virus, els metges van constatar que el tumor era inactiu i que el nen no havia perdut més visió, mantenint-se en el 30% que tenia abans de la teràpia. La mare del nen, Keisa Borthomierth, s´ha mostrat molt agraïda i ha assegurat que el seu fill és «molt actiu». «Cada matí es lleva molt aviat, amb ganes de veure la tele, jugar, cantar, anar al parc i a l´escola, sempre amb molta energia», ha explicat. L´oftalmòleg de Sant Joan de Déu Jaume Català ha destacat que la singularitat del tractament del càncer de retina rau, sobretot, a evitar l´extirpació de l´ull. D´aquesta manera, l´objectiu és inactivar el tumor i evitar que creixi. Una fita que es dona pràcticament per assolida si no hi ha hagut cap reactivació un any després del tractament.

En el cas d´en Fèlix, ja ha passat un any i tres mesos. La previsió dels metges és mantenir un control estricte fins que es faci gran, mentre que quan sigui adult podrà espaiar les visites. L´èxit del seu cas encoratja els investigadors a seguir endavant amb l´assaig clínic, que va començar fa cinc anys i ara és a la fase 1.