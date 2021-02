El govern espanyol preveu incorporar tres malalties més al cribratge dels bebès en néixer

El Ministeri de Sanitat preveu incorporar tres malalties més al Programa de Cribratge Neonatal del Sistema Nacional de Salut (SNS), elevant la detecció precoç a deu malalties. En concret, proposarà incorporar el dèficit de biotinidasa, l'homocistinuria i la malaltia de l'orina amb olor de xarop d'auró com malalties que compleixen amb els criteris per ser objecte de cribratge en néixer. Així mateix, el departament està treballant en el desenvolupament de protocols per aconseguir un abordatge homogeni i d'acord amb criteris de qualitat del programa a tot el territori. Anualment es fa un informe d'avaluació, on s'obté una visió general del programa que permet extreure conclusions, reflexions i propostes de millora sobre els resultats.

Per altra banda, el Ministeri de Sanitat, conjuntament amb el Departament de Ciència i Innovació, està desenvolupant la nova Estratègia Espanyola de Medicina de Precisió prevista en el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació presentat el juliol de 2020.

Amb una dotació de 25,8 milions d'euros en subvencions, aquest programa permetrà avançar en la implantació d'una nova forma de fer medicina, vinculada al coneixement científic i a la capacitat d'explotar tota la informació disponible per augmentar la qualitat i eficiència del sistema sanitari. En concret, preveu que es posin en marxa tres nous programes en el SNS, un de Medicina Preventiva, un de Ciència de Dades i un de Medicina Genòmica.