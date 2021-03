La variant britànica s'associa amb un 61% més de risc de mort

La variant britànica del coronavirus, detectada per primera vegada el setembre passat al Regne Unit i coneguda tècnicament com a B.1.1.7 "podria estar associada" amb un increment del 61% del risc de mort en adults, segons indica un estudi publicat aquest dilluns a 'Nature'.

Un equip de científics dirigit per Nicholas Davies, de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres, va arribar a aquesta estimació després d'analitzar 2.245.263 casos positius de covid-19 i 17.452 morts pel virus a Anglaterra entre l'1 de setembre de 2020 i el 14 de febrer de 2021.

Fins ara, s'havia comprovat que la B.1.1.7, com altres variants de risc, era més transmissible, però aquesta informació sobre el seu efecte en la taxa de mortalitat, que requereix de més estudis, pot tenir conseqüències en la gestió de la pandèmia, apunta la revista mèdica.

En vincular les proves i les defuncions associades a la variant britànica, els experts van estimar que el risc de mort en aquests casos era un 55% superior que per a les persones infectades amb altres formes del virus, una vegada ajustats altres factors com a edat, sexe i ètnia.

Els investigadors assenyalen que això correspon a un increment del 0,6 al 0,9% del risc absolut de mort per a un home d'entre 55 i 69 anys en els 28 dies posteriors a un diagnòstic positiu. Atès que altres variants del SARS-CoV-2 poden presentar característiques semblants a la britànica, els autors van fer un model per a corregir la possible identificació errònia de la B.1.1.7 en les proves diagnòstiques.

A partir d'aquest model, consideren que la variant britànica, que actualment està present en molts països del món, pot associar-se a un 61% més de risc de mort. "El nostre estudi suggereix que la B.1.1.7 no sols és més transmissible que altres variants preexistents de SARS-CoV-2, sinó que també pot causar un malaltia més greu", expliquen.