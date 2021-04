Si ja m'han posat les dues dosis de la vacuna, puc contagiar als altres?

Les dades suggereixen que "és molt més difícil que s'infecti una persona vacunada, però ni per un segon pensin que és impossible"

"Estem aturant els símptomes, estem mantenint a la gent fora dels hospitals. Però no els estem fent completament resistents a una infecció. És clar que algunes persones vacunades s'infecten"

És la gran pregunta del segon capítol de la pandèmia. El que estan començant a escriure les persones que ja estan vacunades i esperen que algú els confirmi que per a ells s'han acabat tots els problemes.

Però desgraciadament el final d'aquesta història del coronavirus no és tan senzill. Almenys de moment.

Ho acabem de tornar a confirmar després que la directora dels CDC americans (Centres per al Control i la Prevenció de Malalties), sempre tan fiables, hagi fet una afirmació que molts científics han corregut a desmentir.

La Dra. Rochelle P. Walensky va donar a entendre que les persones vacunades contra el coronavirus ja mai s'infectaran, que no són portadores del virus i, en conseqüència, tampoc poden transmetre el virus a altres persones.

Ho va fer en una entrevista al canal de televisió per subscripció amb més audiència dels Estats units, MSNBC, mentre comentava les extraordinàries dades de les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech. Dades que afirmen que una sola dosi és un 80 per cent efectiva per prevenir infeccions, i dues dosis són un 90 per cent efectives.

Però d'aquí a la conclusió que va deixar en antena la doctora va tot un món.

Walensky va dir que «les nostres dades suggereixen que les persones vacunades no són portadores del virus, no es posen malaltes. I això no és només en els assajos clínics, també està en dades del món real».

La ciència no sap encara si un vacunat pot transmetre la malaltia

Una afirmació que va provocar la ràpida resposta del món científic, que va pensar que podria interpretar-se com que les vacunes ofereixen una protecció completa tant contra la infecció com contra la transmissió. Quan realment ningú ho sap del cert.

Així per exemple, el prestigiós director del Centre d'Investigació de Vacunes de la Universitat de Pittsburgh, Paul Duprex, va matisar que les dades suggereixen que "és molt més difícil que s'infecti una persona vacunada, però no pensin ni per un segon que no poden infectar-se".

Un altre important científic i viròleg del Weill Cornell Medicine de Nova York, John Moore, va manifestar que "si la doctora Walensky hagués dit que la majoria de les persones vacunades no són portadores de virus, no estaríem tenint aquesta discussió. Perquè el que certament sabem, i cada vegada hi ha més dades al respecte, és que les vacunes són substancialment efectives contra la infecció, però res és segur al 100 per cent".

Precaucions també després de la vacuna

I aquest percentatge de dubte, per petit que sigui, en una situació tan complexa com l'actual i amb unes conseqüències tan arriscades «És un missatge molt important de salut pública que necessitem que s'entengui correctament».

Els científics van insistir que la investigació actual encara està lluny de tenir evidències suficients com per afirmar que les persones vacunades no poden propagar el virus. I per això consideren imprescindible que segueixin prenent precaucions.

D'aquí la importància d'aquestes reaccions que han obligat que els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC per les seves sigles en anglès) es retractessin públicament dels comentaris fets per la seva directora.

Des d'aquest moment, nombrosos científics de prestigi han insistit que totes les vacunes contra el coronavirus estan demostrant un èxit espectacular en la prevenció de patir la malaltia greu i la mort per Covid-19, però no està tan clar com de bé prevenen la infecció . Perquè els assaigs clínics de les vacunes es van dissenyar únicament amb aquest objectiu.

És cert que la investigació publicada pels CDC, i que va motivar aquesta controvèrsia, obre una porta a l'optimisme, però només això.



L'estudi de la polèmica



Es tracta d'un estudi que va comptar amb la col·laboració de 3.950 treballadors de la salut o personal amb alt risc d'infecció, i en el qual dues setmanes després de la vacunació es va comprovar que la gran majoria dels vacunats seguien lliures de virus.

Però d'aquí no es poden treure més conclusions ni canviar estils de vida.

És més, el mateix doctor Duprex va dir que: "Estem detenint els símptomes, estem mantenint a la gent fora dels hospitals. Però no els estem fent completament resistents a una infecció. És clar que algunes persones vacunades s'infecten"

Per això es mostren tan preocupats que molts vacunats puguin pensar que ja no necessiten utilitzar mascaretes ni mantenir les mesures de precaució.

Així ho ha manifestat el Doctor Moore: «Les persones vacunades no haurien de llençar les seves mascaretes ni deixar d'utilitzar-les. Aquesta pandèmia no ha acabat».

Per això és especialment important que les persones immunitzades continuïn protegint als que encara no han estat immunitzats contra el virus, van dir els experts.

Finalment, els científics tornen a insistir en una crida unànime perquè tothom es vacuni. I ho faci independentment de la vacuna que li hagi tocat en sort. Perquè sigui quina sigui la seva ràtio d'eficàcia "totes prevenen realment el desenvolupament de la malaltia en la seva versió greu, i la mort".