«Ara que tinc 80 anys, no tinc ganes de córrer per fer les meves coses. M’agrada tenir el meu temps per arreglar-me, esmorzar amb tranquil·litat i, per què no, si em ve de gust, llegir el diari. Jo soc jo, amb la meva experiència, amb les meves virtuts i els meus defectes, i ara que soc gran també tinc ganes de riure i que m’estimin, m’abracin o em diguin que porto una camisa molt bonica. Perquè, en definitiva, jo soc jo».

El personal assistencial valora que la salut no tan sols es refereix al funcionament fisiològic, psicològic i social, sinó que també considera la qualitat de vida dels seus residents. Així doncs, el procés d’intervenció està centrat en l’execució de tasques, activitats i ocupacions en funció del nivell de desenvolupament de cada persona, els seus valors, interessos, els seus hàbits i els seus rols significatius. El centre i tot el seu equip de professionals actuen entenent que el respecte a la dignitat i els drets de cada persona han de mantenir-se a pesar del passat o de les circumstàncies presents. Els principals objectius que prioritzen la intervenció als residents, i també als usuaris del centre de dia, servei que torna a estar disponible, són millorar, mantenir, prevenir i/o alentir el deteriorament progressiu de les habilitats o funcions sensoriomotrius, cognitives, psicològiques i psicosocials de l’usuari, la pèrdua de la seva funcionalitat o autonomia en les activitats de la vida diària bàsiques i en l’àrea d’oci i millorar la qualitat de vida i el benestar de la persona, tant dins del centre com en els diferents entorns on es desenvolupa (residència, domicili, espais habituals).

Abans de la intervenció, es realitza una valoració per part del personal tècnic que planifica els objectius, totalment personalitzats, i el pla d’intervenció amb les tècniques corresponents a cada àrea (mèdica, psicològica, terapèutica...).

La intervenció (programes, grups i tallers) està totalment adaptada a les característiques de cada persona (trets personals, valors, interessos, necessitats, estat o evolució de malaltia).

Igualment, i de forma rellevant, es considera que l’activitat a desenvolupar ha de ser significativa, ja que la identitat prové de la vida de cadascú i hi dona significat. La realització de dites activitats significatives permet desenvolupar les aptituds i recursos personals i, per tant, assolir la participació en les mateixes.

La residència geriàtrica Sant Jordi disposa de diferents programes d’activitats per tal de facilitar la creació de rutines significatives i satisfactòries en la persona: activitats de la vida diària bàsiques (higiene personal, alimentació, vestit, control d’esfínters), programa d’oci de grups amb activitats creatives (costura, manualitats, dibuix/pintura, jardineria), culturals (celebració de festivitats, celebració d’aniversaris, musicoteràpia), lúdiques (jocs de taula, bingo). Igualment, i com a activitats no dirigides, facilitació d’espais per llegir revistes, diaris, veure la TV, escoltar música... També tallers d’estimulació cognitiva, grup de psicomotricitat i passeig, també a l’exterior del centre. La residència geriàtrica Sant Jordi considera que les activitats varien segons el perfil dels residents, ja que tots ells tenen una història, una forma de ser, de pensar i de sentir, una identitat pròpia que cal potenciar.

En aquest centre, situat a Celrà, la persona és l’eix principal de tota la intervenció.

Per a més informació:

El centre: RESIDÈNCIA SANT JORDI

Adreça: Carrer Gironès, 17460 Celrà

Telèfon: 972 49 24 83

Web: www.geriatricsantjordi.com