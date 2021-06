La sang és un compost biològic que desgraciadament no pot fabricar-se en un laboratori, per la qual cosa la donació és l'únic sistema que hi ha avui dia per a aconseguir-la i conservar-la als hospitals per a quan sigui necessari. Donar sang és un gest altruista que pot salvar la vida de moltes persones. En qualsevol moment podem requerir una transfusió, per la qual cosa és important ser conscients de la importància que té i col·laborar en la mesura en què ens sigui possible. Per a donar no obstant això, existeixen una sèrie de requisits:

Tenir entre 18 i 65 anys. Excepcionalment, quan s'anés ja donant habitual i sempre baix prescripció mèdica, els majors de 65 podran donar.

. No haver donat sang en els últims seixanta dies (hi ha límits també anuals de 4 donacions en el cas dels homes i 3 donacions en el cas de les dones).

Per contra, no pots donar sang si et trobes en algun dels següents casos:

Ets hipertens

Ets diabètic i dependent d'insulina (si el fàrmac és de tipus oral, sí que podries).

. Si pateixes d'epilèpsia.

Si sofreixes alguna malaltia greu cardíaca, hepàtica, asmàtica, renal, respiratòria, tiroidal, digestiva, neurològica, oncològica o hematològica.

Si pateixes una malaltia que es transmet a través de la sang com la SIDA, l'hepatitis B o C o la sífilis.

Si vas viure o visitar el Regne Unit entre els anys 1980 i 1996 (vaques boges). També, en el cas que t'hagin fet una transfusió de sang en aquell país (en qualsevol període), ha d'haver passat almenys un any.

Un adult mitjà té uns 5 litres de sang, dels quals perd en una donació uns 450 cl. Aquests, es regeneren automàticament pel cos en un període d'aproximadament 24 hores. Les precaucions simples que cal tenir en compte després d'una donació són: No practicar esport ni un esforç físic intens en les 24 hores posteriors, estar en repòs els 15 minuts posteriors a l'extracció i no fumar ni beure alcohol en almenys dues hores.