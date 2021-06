Segur que de cara a l'estiu t'has proposat aprimar-te o reduir els quilos que segurament sents que et sobren i t'acomplexen. Però pot ser que encara no ho hagis aconseguit, ja que perdre pes no és tan senzill com sembla. Els nutricionistes asseguren que només hi ha una manera d'aconseguir el teu objectiu: un dèficit calòric, per tant, cremant més calories de les que ingereixes. Significa que has de deixar de menjar certes coses com per exemple la xocolata? No, més aviat el contrari. Has de menjar de tot.

Un dels experts en nutrició més seguits a les xarxes socials i que compta amb més influència a internet, Carlos Ríos, aposta per mantenir una dieta de menjars reals, aquells que no estan compostos per ultra processats: els aliments que elabora la indústria alimentària i que són menys sans i (normalment) contenen més greixos i sucres. En aquest sentit es prové de la base que tot el que sigui natural no engreixa. O almenys no amb la mateixa quantitat que la brioixeria industrial, per exemple, una palmera de xocolata.

Però això no vol dir que hagis de renunciar als dolços. De fet el cacau del 70 o 80 per cent de puresa és un dolç que et pots permetre inclús una vegada cada dos dies si vols perdre pes. De fet, cada vegada més gent s'està aficionant (només cal veure les campanyes publicitàries de les diferents marques) a comprar aquest tipus de producte. I per molt que vulguis reduir el pes sempre necessitaràs un nombre de calories per viure i no tenir cap mena de malaltia. Recorda que el més important és que la teva salut no en surti ressentida. També s'ha de tenir en compte que els canvis es notaran a llarg termini i si es comença una dieta massa estricte no s'aconseguirà mantenir-la en el temps. Per això, també és necessari menjar xocolata i fruita, la llaminadura de la naturalesa.

No és cert que la fruita conté massa sucre i de nit no en pots consumir, més aviat el contrari, com més sana sigui la dieta, millor. De moment pots anar utilitzant "microaccions" per perdre pes com anar caminant a treballar, canviar els dolços per una xocolata del 70 per cent (o de més puresa), començar a seguir pàgines que recomanen aliments reals o beure cada vegada més aigua, reduint així el consum de begudes refrescants ensucrades.