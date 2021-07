Per a alguns suposa un abans i un després, tot un alleujament i, segurament, serà un moment que recordaran durant tot la seva vida. Per als negacionistes, en canvi, la vacuna contra la covid pot arribar a ser vista gairebé com l’anticrist. El cas és que ,per a tothom, els efectes adversos són bastant similars, comuns i, sobretot, no aniran gaire més enllà del simple dolor de dues punxades al braç.

Però, què provoca aquest dolor al braç?

Algunes persones que reben la punxada senten entre les 24 i 48 hores posteriors un cert dolor a la zona on se'ls ha aplicat l’agulla. Això és completament normal, comú a moltes altres vacunes, i desapareix ràpidament, expliquen els metges. Passa el mateix amb el dolor a l’axil·la o al pit després de la vacuna, provocat per una inflamació dels ganglis limfàtics.

La vacuna pot provocar una petita inflor a la zona. Això significa que el cos comença a reaccionar i generar immunitat. Al penetrar-hi l’agulla també pot causar una minúscula lesió a la zona, que se soluciona sense necessitat de prendre cap medicament.

Què es pot fer si el dolor persisteix?

Moure el braç o fins i tot girar-lo en cercles després de rebre una vacuna contra la covid-19 no serveix per alleujar el lleu dolor que causa habitualment qualsevol injecció. Els experts consultats expliquen que fer aquest tipus de gestos no és dolent, però que tampoc mitiga la molèstia, explica servimedia.es.

«El moviment no té res a veure amb el dolor al braç després de la vacuna», explica el president de l’Associació Nacional d’Infermeria i Vacunes, José Antonio Forcada, que recomana fer vida normal després de la punxada. «El dolor es produeix perquè hi ha una agressió tissular: punxes i injectes un líquid, estàs fent una pressió, i això pot produir un cert dolor».

De tota manera, si el dolor «persisteix o ve acompanyat de calor i inflamació local, el millor tractament és l’aplicació de fred local a la zona afectada». És a dir, aplicar-hi fred alleujarà la simptomatologia.

En el cas que el dolor sigui molt intens, pot ajudar-nos un analgèsic. Forcada aclareix que amb «un dolor normal que no t’impossibilita moure el braç ni t’incapacita d’alguna manera, no val la pena prendre cap mesura concreta». «Si és intens, et molesta i t’incapacita, el gel pot ajudar, però un analgèsic ho farà molt millor», ressalta.

Si algú vol fer algun tipus d’exercici, es recomana fer estirament de l’espatlla. D’aquesta manera, estirar els braços en creu i en paral·lel a terra, i moure’ls en cercles, així com fer moviments circulars amb les espatlles, són bons aliats per a desentumir la zona, però no per acabar amb les molèsties.