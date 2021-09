Sembla que les calors sufocants que hem patit aquest estiu estan començant a deixar pas a temperatures més suportables. A més d'atabalar-nos, aquestes perjudiquen (i molt) al nostre cabell, això sense oblidar que la sal de la mar i el clor de les piscines també l'han afectat negativament. Per això, entrats ja en el mes de setembre, compartim amb tu els nostres millors tips per a aconseguir una cabellera espectacular i presumir d'ella.

Pren nota dels nostres tips per a reparar el cabell danyat

Després de l'estiu, el cabell està bàsicament ressec, per això la majoria de les cures han d'anar encaminades a retornar-li l'aigua perduda i la flexibilitat, perquè quan està ressec, el cabell perd flexibilitat i es trenca fàcilment, a part d'estar més opac i aspre. Pren nota dels nostres consells...

1. Neteja el cuir cabellut, no el cabell, i amb aigua tèbia. En condicions normals el cabell no s'embruta massa. Per a mantenir-lo net és suficient fent servir el xampú que llisca per la tija capil·lar, mentre rentes el cuir cabellut, amb suaus moviments circulars. Si fregues enèrgicament el cuir cabellut, pots promoure l'aparició de greix i si fregues massa el cabell, aquest patirà i es pot afeblir i trencar.

2. Utilitza condicionador, de mitjans a puntes, cada vegada que et rentis els cabells. Pots triar productes amb esbandida o sense esbandida. La seva principal funció és desembolicar el cabell, evitant que es formin nusos i facilitant el pentinat, és a dir, gràcies a aquesta mena de productes es redueix la possibilitat de ruptura de la fibra capil·lar. A més, els condicionadors donen lluentor i suavitat al cabell.

3. Aplica una màscara hidratant dues vegades per setmana. És un perfecte tractament de xoc per a fer front a la deshidratació patida durant l'estiu.

4. Seca el cabell a l'aire. T'hem recordat en múltiples ocasions els efectes negatius de les eines de calor per al cabell. Recorda que aquestes deshidraten el cabell que, en aquestes èpoques de l'any, ja està deshidratat... Tret que hagis seguit les nostres recomanacions de cures capil·lars per a l'estiu i si no tens més remei que utilitzar-les, no oblidis la utilitat dels protectors tèrmics.

5. Visita la teva perruqueria per a retallar puntes i refrescar el tall i el color. Encara que existeix el mite que quan et talles el cabell aquest creix millor, això no és cert. El que sí que és cert és que aquest tindrà un aspecte més sa i el pentinat més definit. Pel que respecta al color, és molt possible que després d'hores i hores de sol, aquest hagi virat a tons poc atractius. A més, començar la temporada amb un nou look sempre ens anima en la tornada a la rutina.

6. Torna als bons hàbits alimentaris. Les proteïnes d'alt valor biològic potencien, a mitjà i llarg termini, el creixement d'un cabell sa i fort. Per part seva, les verdures, l'alvocat, els fruits vermells o els cítrics tenen àcid fòlic, que reforça les arrels del cabell, potenciant també el seu creixement.