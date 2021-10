Catalunya ha doblat en 5 anys les donacions de plasma, amb 27.000 previstes per a aquest any, i avança cap a l’autosuficiència, per al que es requeririen unes 60.000 anuals, suficients per cobrir els tractaments necessaris. El plasma és un líquid transparent que representa el 55% del volum total de sang i que conté proteïnes que es poden convertir en medicaments vitals per a milers de pacients.

Per donar plasma, el donant es connecta a una màquina, el separador cel·lular, que es queda amb aquest líquid i reinjecta al cos els glòbuls vermells, en un procés que dura entre 45 i 60 minuts.

Segons va informar el Banc de Sang i Teixits (BST), 13.500 persones han realitzat 24.962 donacions de plasma durant l’últim any. Des que va començar el programa al 2017, les donacions han passat de 13.800 a les 27.000 que es preveuen per a aquest 2021, el doble que fa 5 anys. No obstant això, perquè Catalunya aconsegueixi l’objectiu de ser autosuficient i cobrir així tots els tractaments del territori hauria d’incrementar encara més aquesta xifra fins a les 60.000 anuals

A la setmana mundial de la donació de plasma, que se celebra del 4 al 10 d’octubre, el BST es marca l’objectiu de sumar mil donacions a Catalunya. Per primera vegada es pot donar plasma a l’Ajuntament de Barcelona.