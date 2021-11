L’hospital Gregorio Marañón de Madrid ja és el primer centre sanitari del món a fer servir una tecnologia pionera per tractar nadons amb craniosinostosi, un defecte congènit que afecta un de cada 2.000 nens -uns 100 menors espanyols pateixen aquesta malaltia rara- que impedeix el correcte creixement i desenvolupament del cervell. Es tracta d’una tecnologia punta que permet combinar, per primer cop, navegació quirúrgica, realitat augmentada i fotografies tridimensionals dins un quiròfan.

El nou sistema va ser presentat en un acte que va presidir el conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, que va al·ludir a un «èxit tecnològic únic al món» per al tractament d’aquest tipus de deformacions cranials. La tecnologia, tal com va detallar el doctor Santiago Ochandiano, cirurgià maxil·lofacial del gran centre sanitari, ja s’ha fet servir en set petits pacients. «És intuïtiva, exacta i reproduïble» i permet una major precisió i repetibilitat en les cirurgies de correcció de la malformació en els nadons.

La craniosinostosi, va explicar l’especialista, consisteix en la fusió prematura d’una o diverses sutures del crani i provoca malformacions i asimetria de la cara del nadó. Aquestes malformacions poden provocar un augment de la pressió intracranial i impedeixen que el cervell creixi i es desenvolupi de forma correcta, el que fa necessària la intervenció quirúrgica per poder normalitzar la morfologia cranial i de la regió orbitària dels nens, evitant, a més, que tinguin problemes durant el creixement posterior.

La cirurgia per tractar aquesta malformació passa per tallar el teixit ossi afectat, remodelar-lo i tornar-lo a col·locar en el pacient en la posició adequada perquè la morfologia cranial sigui la desitjada. El cirurgià va explicar que la precisió en la remodelació i la col·locació de l’os és molt vital, ja que petites variacions poden afectar de forma molt negativa el resultat funcional i estètic del menor.

Enginyers de la Carlos III

El nou sistema, va assegurar el doctor Ochandiano, és un abans i un després en la intervenció d’aquest tipus de malformacions. Fins ara, es basaven en la «valoració subjectiva» dels cirurgians segons la seva pròpia experiència. Ha estat desenvolupat pels enginyers del Departament de Bioenginyeria i Enginyeria Aeroespacial de la Universitat Carlos III de Madrid juntament amb el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i el Servei de Neurocirurgia del Marañón.

El desenvolupament i la validació de la precisió d’aquest procediment ha estat publicat a la revista científica Scientific Reports, sent el primer treball de recerca en aplicar la planificació digital individualitzada i la navegació quirúrgica per al tractament d’aquest defecte congènit considerat com una malaltia rara.

Després d’anys treballant en aquest projecte, els investigadors de l’Institut de Recerca Sanitària Gregorio Marañón i de la Universitat Carlos III han aconseguit desenvolupar un flux de treball basat en la planificació preoperatòria virtual a mida en cada pacient i la tecnologia de navegació quirúrgica per objectivar el procediment quirúrgic.

Precisió mil·limètrica

El triple sistema de guiat, van explicar els investigadors, uneix la navegació quirúrgica, la fotografia tridimensional i la realitat augmentada i serveix per conèixer la posició dels fragments ossis amb una precisió mil·limètrica. Amb la fotografia tridimensional es reconstrueix el crani del nadó i es pot conèixer qualsevol variació abans, durant i després de la intervenció.

Al llarg de l’operació, una pantalla d’alta resolució, posicionada propera al camp quirúrgic, permet al personal mèdic visualitzar una representació amb models tridimensionals de la posició real dels fragments ossis respecte la posició final planificada abans de la cirurgia. Així, els cirurgians poden comprovar en tot moment que estan complint els seus objectius i poden fer les correccions que considerin necessàries.