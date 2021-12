Un estudi dirigit per la Universitat de Birmingham, al Regne Unit, ha confirmat un major risc que els pacients desenvolupin malalties, incloses les mentals i cardíaques, si tenen un historial mèdic de malaltia periodontal introduït pel metge, segons publiquen els seus autors a la revista BMJ Open.

Els experts han portat a terme un estudi dels historials mèdics de 64.379 pacients que tenien registrada una malaltia periodontal, inclosa la gingivitis i la periodontitis, l’afecció que es produeix si la malaltia de les genives no es tracta i que pot provocar la pèrdua de dents.

D’aquests, 60.995 tenien gingivitis i 3.384 periodontitis. Els registres d’aquests pacients es van comparar amb els de 251.161 persones que no tenien registre de malaltia periodontal. A totes les cohorts, l’edat mitjana era de 44 anys i el 43% eren homes, mentre que el 30% eren fumadors. L’índex de massa corporal (IMC), l’origen ètnic i els nivells de privació també eren semblants a tots els grups.

Els investigadors van examinar les dades per determinar quants dels pacients amb i sense malaltia periodontal van acabar desenvolupant malalties cardiovasculars (per exemple, insuficiència cardíaca, ictus o demència vascular), trastorns cardiometabòlics (per exemple, hipertensió arterial o diabetis de tipus 2), afeccions autoimmunes (per exemple, artritis, diabetis de tipus 1 o psoriasi) i malalties mentals (per exemple, depressió, ansietat o malalties mentals greus) durant un seguiment d’uns tres anys.

A partir de la investigació, l’equip va descobrir que els pacients amb un historial registrat de malaltia periodontal a l’inici de l’estudi tenien més probabilitats que se’ls diagnostiqués una d’aquestes afeccions addicionals durant una mitjana de tres anys, en comparació amb els de la cohort sense malaltia periodontal a l’inici de la investigació.

Els resultats de l’estudi van mostrar que, en els pacients amb un historial registrat de malaltia periodontal a l’inici de l’estudi, el risc de desenvolupar malalties mentals augmentava en un 37%, el risc de desenvolupar malalties autoimmunes augmentava en un 33%, el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars creixia en un 18% i finalment el risc de patir un trastorn cardiometabòlic augmentava en un 7% (sent el creixement del risc molt més gran en el cas de la diabetis de tipus 2, amb un 26%).

«Problema molt comú»

El doctor Joht Singh Chandan, coautor de l’estudi i membre de l’Institut de Recerca Sanitària Aplicada de la Universitat de Birmingham, recorda que «la mala salut bucodental és un problema molt comú a tot el món. Quan la mala salut bucodental progressa, pot reduir substancialment la qualitat de vida. No obstant, fins ara no se sabia gaire sobre la relació entre una mala salut bucodental i moltes malalties cròniques, en particular la salut mental». «Per això -continua-, hem realitzat un dels estudis epidemiològics més grans d’aquest tipus fins ara».