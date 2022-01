Fa temps que vam afegir l'il·luminador en els nostres necessers, després de descobrir el seu poder per donar llum i vitalitat al nostre rostre. Però, reconeixem, que per moltes el seu ús continua sent un autèntic misteri. Si tu també vols ser una experta del 'highlighter' i brillar com una estrella en comptes de com una bombeta, pren nota d'aquests consells per aplicar l'il·luminador, de la mà de la maquilladora professional Cristina Lobato.

Tria bé el tipus d'il·luminador. Els trobaràs en diferents formats: en crema, en pols, fluids, en llapis, multiús, etc. Per triar el teu, has de tenir en compte el teu tipus de pell i l'efecte que vols aconseguir. Per exemple, els il·luminadors d'acabat mat són millors per al dia, ja que ofereixen un resultat més natural, mentre que els que tenen centellejos glitter són genials per a la nit. Les pells madures millor que optin per il·luminadors correctors. Els il·luminadors i els correctors són coses diferents: uns donen llum i altres oculten les imperfeccions. No obstant això, hi ha productes que combinen les dues funcions. La maquilladora recomana el seu ús en pells madures. Acostumen a ser fluids i el seu format inclou un pinzell aplicador. Corregeixen la zona de la ullera, omplen petites línies d'expressió i aporten lluminositat, gràcies al concentrat de pigments cristal·lins que contenen. Barreja l'il·luminador líquid amb la base de maquillatge. Un truc de l'experta: afegint un parell de gotes a la teva base de maquillatge habitual aconseguiràs crear una lluentor radiant natural. Aplica lluentor a les zones correctes. Això és molt important, ja que l'il·luminador no es pot utilitzar sense solta ni volta. Les zones per aplicar l'il·luminador són: la zona alta del pòmul, l'arc de les celles, la zona del llagrimer i l'arc de Cúpid (situat sobre el llavi). Si apostes per un il·luminador en pols, tria sempre el to en funció del teu color de pell i aplica'l en la zona alta del rostre, igual que amb els de la textura fluida. Els avantatges de l'il·luminador multiús. Són perfectes per crear un maquillatge monocolor, ràpid, senzill i molt natural. La mescla de diferents tons dins del mateix producte ens permet aconseguir un coloret irisat. També el podem aplicar a la parpella com a ombra d'ulls, obtenint un look fresc i amb una gran aportació de llum. Si tens la pell grassa, compte amb els il·luminadors! Evita fer-los servir, sobretot, a la zona T. A més, és millor que utilitzis il·luminadors en pols, perquè els de textura cremosa accentuen encara més les lluentors del rostre. Per pells normals o seques. Les pells normals poden utilitzar il·luminadors en crema o en pols, mentre que per les pells seques són preferibles les textures cremoses. L'efecte és molt natural i sucós, sense necessitat de brillar amb partícules de llum. No et passis amb l'il·luminador. Crea addicció! Il·lumina sempre les zones del rostre que vulguis ressaltar i juga amb les pols de sol per crear diferents volums. Il·luminar parts del cos. Sobretot a l'estiu, quan deixem al descobert més centímetres de pell, pots aplicar tocs de llum a la zona de la clavícula i fins i tot a les espatlles, per crear un look radiant.