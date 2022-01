Diverses organitzacions ecologistes van reclamar aquest dimecres a la Comissió Europea (CE) que prohibeixi que en els bolquers d'un sol ús per a nens es facin servir certs productes químics potencialment perillosos, que també volen vetar a escala comunitària les autoritats tècniques franceses. «L'exposició crònica i prolongada a aquestes substàncies pot provocar una varietat d'efectes en la salut, com ara sensibilització de la pell, càncer, efectes reproductius adversos, efectes genotòxics i endocrins», assenyalen les plataformes Zero Waste Europe, European Environmental Bureau (EEB), Health and Environment Alliance (HEAL) i Client Earth.

A la carta dirigida als comissaris europeus de Salut, Stella Kiriakides; Indústria, Thierry Breton; i Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, es refereix en concret als hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), policlorodibenz-p-dioxines (dioxines o PCDD), policlorodibenzofurans (furans o PCDF), policlorobifenils (PCB) i/o formaldehid. «L'Agència per a la Seguretat Sanitària de l'Alimentació, del Medi Ambient i del Treball de França (ANSES) ha proporcionat l'evidència que els bolquers poden contenir substàncies amb perfils de perillositat molt greu», indiquen aquestes organitzacions, que demanen que es retirin aquests productes de la futura legislació comunitària que afecti els bolquers d'un sol ús per a nadons i nens menors de tres anys. La Comissió, l'última paraula Exigeixen a l'Executiu comunitari aquesta iniciativa per coherència amb la seva Estratègia de Sostenibilitat de Productes Químics de la Unió Europea (UE), que pretén lliurar dels químics més nocius els productes de consum. El 2020, recorden, les autoritats franceses van proposar restringir aquest grup de substàncies als bolquers per a nadons a tota la UE en virtut del Reglament REACH. La proposta ha passat per dos comitès tècnics comunitaris, que s'han posicionat en contra de la restricció per incerteses relatives a la caracterització de risc, però la Comissió té l'última paraula. «En prendre la seva decisió, vam cridar la seva atenció sobre la responsabilitat clau de la Comissió de tenir en compte la vulnerabilitat particular dels nounats i nens petits que aquesta important restricció pretén protegir», assenyalen els signants.