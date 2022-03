Un equip de científics ha informat que ha desenvolupat una pastilla anticonceptiva masculina que ha demostrat un 99% d'efectivitat en ratolins sense efectes secundaris. Els assajos en humans podrien començar a finals d'any. Els resultats d'aquest anticonceptiu seran presentats a la reunió de la primavera boreal de la Societat Química nord-americana i marquen una fita en l'oferta de mètodes de control de la natalitat i de responsabilitats per als homes. Des que la pastilla anticonceptiva per a les dones va ser aprovada a la dècada de 1960, els investigadors han estat interessats en el desenvolupament de l'equivalent masculí.

Compartir la responsabilitat

«Múltiples estudis mostren que els homes estan interessats a compartir la responsabilitat anticonceptiva amb les seves companyes», ha dit a l'AFP el metge Abdullah al-Noman, graduat de la universitat de Minnesota, a càrrec de presentar aquesta investigació. Però fins ara, entre els mètodes efectius per a homes disponibles només es troben els condons i la vasectomia. En el cas de la vasectomia, la cirurgia reversible és costosa i no sempre té èxit. La pastilla femenina fa servir hormones per alterar el cicle menstrual i els esforços històrics per desenvolupar un equivalent masculí s'han centrat en l'hormona de la testosterona.

El problema amb aquest enfocament, no obstant això, és que té efectes secundaris com l'augment de pes, la depressió i l'increment dels nivells del colesterol conegut com a lipoproteïna de baixa densitat (LDL), que augmenta els riscos de malalties cardíaques. La pastilla femenina també causa efectes secundaris, que inclouen riscos de coagulació sanguínia, però davant la possibilitat de quedar embarassada en absència d'un mètode anticonceptiu, el càlcul del risc difereix.