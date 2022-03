Milions de persones s'han contagiat de covid en el món en algun dels més de dos anys que portem de pandèmia, amb sort desigual. Els símptomes també són diferents en funció de la persona que ha agafat la malaltia, anant des de la mort en poques hores -els més greus- fins a una simple tos o constipat de curta durada. Sense tenir en compte a aquelles persones que han passat la malaltia de manera asimptomàtica. I, com hauria de passar amb la justícia, la covid no fa distinció de la gent en funció de si són rics o pobres, del seu gènere o de la seva classe social; és a dir, qualsevol pot contagiar-se o qualsevol s'ha contagiat ja.

El cas de Vanesa Romero

I una d'elles ha estat l'actriu Vanesa Romero, coneguda com a Raquel Villanueva en la longeva sèrie 'La que se avecina'. La també model ha confessat que es va contagiar de covid el març passat de 2020, just quan va començar l'estat d'alarma al nostre país. I no només això... També ha explicat que pateix covid persistent, és a dir, que li han quedat seqüeles pròpies de la malaltia des de llavors, és a dir, fa dos anys. En el seu cas, anorèxia muscular. En concret, l'actriu assegura que ha estat malament durant un any i mig i que, des de llavors, pateix recordatoris periòdics. «He estat durant un any i mig amb seqüeles. Avui dia tinc recordatoris puntualment», assegura.

Feblesa

La també presentadora de televisió descriu que la malaltia li feia sentir feblesa en els músculs, semblava com si s'haguessin «oblidat de treballar». Aquesta feblesa muscular li ha fet patir múltiples contractures, que només ha aconseguit pal·liar fent exercici. «Em ve molt bé l'esport, i quan deixo de fer-lo per feina, em poso en el pitjor», ha confessat. «Jo abans estava fenomenal, però la bestiola et consumeix de tal manera que arrasa amb tot, i a mi em va afectar el físic», ha declarat, afegint que ha arribat a requerir ajuda psicològica davant aquesta covid persistent: «Tenia por de sortir, por per si em tornava a contagiar. Vaig necessitar ajuda psicològica per saber com ordenar tot això en la meva ment i entendre les coses. Amb una grip, al cap de 20 dies estàs bé, però passava un mes i un altre i no em trobava bé», ha explicat.

Símptomes i tractaments

Els símptomes de l'anorèxia muscular, doncs, són una barreja de dolors musculars en tot el cos i un afebliment dels músculs que només es pal·lia fent exercici. Aquest afebliment, a més, provoca contractures. Per curar aquestes contractures, es pot prendre fàrmacs miorelaxants i antiinflamatoris i fer massatges o aplicar calor en la zona afectada.