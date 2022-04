Des de l’any 1958 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la fisioteràpia com «l’art i la ciència del tractament mitjançant l’exercici terapèutic, la calor, el fred, la llum, l’aigua, el massatge i l’electricitat. A més, la fisioteràpia inclou l’execució de proves elèctriques i manuals per a determinar el valor de l’afectació i força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, i així com ajudes diagnòstiques per al control de l’evolució».

A la Clínica Onyar–Causse Clínic s’ha inaugurat un nou servei de fisioteràpia integral, dirigit per Marta Arriola, fisioterapeuta col·legiada amb més de 27 anys d’experiència professional i propietària del centre TOTFISIO de Girona des de l’any 2000, i Marta Segura, fisioterapeuta i diplomada en C.A.F.E. Quins tractaments es realitzen i a qui estan dirigits? Es realitzen tractaments personalitzats per a mútues de Salut, tràfic i accidents esportius, també de forma privada fent un acompanyament dels pacients des que són intervinguts i estan hospitalitzats, continuant a la consulta mèdica i col·laborant estretament amb els equips mèdics especialitzats de la clínica, i acabant a la nostra sala de rehabilitació funcional. En referència als accidents de tràfic, quina és la seva activitat? El nou servei d’accidents de transit realitza la gestió integral de l’accident de tràfic, estem acreditats per UNESPA, que és la unió d’entitats asseguradores i reasseguradores que representa prop de 200 companyies. Ens encarreguem de gestionar totes les visites i proves necessàries per a cada patologia. Quin tipus de patologies tracten? Podem tractar tot tipus de patologies traumatològiques com fractures, intervencions amb pròtesis articulars, tendinitis, capsulitis, cervicàlgia, ciatàlgia.... Patologies reumatològiques com rizartrosi, lumbartrosi, cervicoartrosi, gonartrosi, artritis, fibromiàlgia… i totes les patologies relacionades amb l’esport com esquinços, ruptures fibril·lars, intervencions quirúrgiques de lligaments, lesions tendinoses, contusions, pubàlgia, contractures musculars… Quin tipus d’aparells i tècniques utilitzen? Per realitzar els nostres tractaments utilitzem diferents tipus d’aparells d’electroteràpia com magnetoteràpia, ultrasons, tens i estimulació muscular d’última generació. Utilitzem tècniques de termo i crioteràpia i tècniques de masoteràpia i drenatge. I tenim un gran ventall d’aparells i elements per fer els tractaments més complets i els exercicis de readaptació a l’esport. Aquests elements són concretament: bosu, plat de freeman, gomes elàstiques, taula canadenca, fitballs, softballs, peses, bicicleta estàtica, llit elàstic… Sempre supervisat pel nostre equip de fisioterapeutes.